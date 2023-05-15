港足｜大港腳9月擬友賽土庫曼及澳門　安達臣冀熟習主攻備戰世盃外　準入籍兵米高下月集訓或跟操 (17:08)

安達臣今早現身將軍澳足球訓練中心（FTC）觀看港足U22首課操練。他被問及港足未來計劃時，透露9月將約戰兩支實力相對較弱的對手，讓球隊習慣主攻踢法，為10月世盃外首圈準備，「世盃外將面對較弱的對手，因此9月友賽希望約戰實力較相近的對手，讓港足嘗試踢得進取，製造更多入球爭勝」。若港足在世盃外首圈順利過關，次圈分組賽將緊接在11月展開，因此暫未能安排在該月舉行友賽。

港足下月15日及19日，預定先作客友賽越南隊，以及在香港大球場迎戰泰國隊，並於上周公布初選名單，其中標準流浪中場林衍廷及理文翼鋒張憙延首獲大港腳徵召。安帥透露張憙延一直在其觀察名單，但因該名23歲翼鋒前年捲入U23亞洲盃外圍賽「醉酒風波」，遭香港足總罰禁止入選港足一年，未能安排其入選3月友賽大軍。對於同因該事被罰禁賽的林衍廷，安帥則說道：「他是一名擁有大好前景的出色防守中場，雖未能保證他可入圍決選，但至少讓他參與集訓，與黃洋等常規港腳競爭。」

安達臣亦被問到部分準入籍兵申領特區護照的進度。他稱效力德丙恩高斯達特U19的晨曦名宿哥連斯之子米高（Michael Udebuluzor），雖未獲發特區護照，但下月仍有望加入港足大軍跟操，「我希望能見到他，他也需時與港足磨合。他下月休季時會回港一趟，若他能趕及領取特區護照，友賽決選大軍有機會涵蓋他」。

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