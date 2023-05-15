乒乓︱港隊4男5女周末征世界賽　劍指獎牌　朱成竹冀女雙有作為 (16:52)

港隊將派出4名男將黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒和吳柏男，以及5名女將杜凱琹、李皓晴、朱成竹、吳詠琳和林依諾，出戰今屆世界賽，賽會將於周四（18日）抽籤。總教練陳江華表示，團隊以獎牌為目標，但港將疫情下少打比賽導致排名下跌，實為不利因素。

至於近年表現出色的朱成竹，去年曾於匈牙利支線賽伙李皓晴稱后，並與杜凱琹在斯洛文尼亞支線賽及挑戰賽贏得女雙冠軍。現年26歲的她在世界賽雙線出擊，但會更著重跟杜凱琹出戰的雙打項目，「我比較喜歡雙打，有一個人在身邊，感覺更有安全感。當我失誤或迷惘時可以交流，堅定信念」。

朱成竹10年前從上海來港，她直言這些年曾感迷惘，3年前更懷疑自己不適合打球，所幸經過大賽洗禮，令自己意志更堅定，「我覺得這10年有酸甜苦辣吧，但今天能站在這裏，就肯定是甜的」。

至於香港首席混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，則會在世界賽3線作戰。黃鎮廷坦承希望自2017年後再贏獎牌，但杜凱琹卻指自己受右手傷困擾，要衝擊獎牌非易事，盼以平常心應戰。

港隊世界賽參賽名單

項目 球手

男單 黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑、吳柏男

女單 杜凱琹、李皓晴、朱成竹、吳詠琳、林依諾

男雙 黃鎮廷／何鈞傑、林兆恒／吳柏男

女雙 杜凱琹／朱成竹、李皓晴／吳詠琳

混雙 黃鎮廷／杜凱琹、何鈞傑／李皓晴

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