港足｜U22開操僅半隊出席　司徒文俊透露下月出外踢兩友賽　「前後要飛十多小時」 (15:18)

是次港足U22初選共徵召32人，當中保留20名3月在新加坡魚尾獅盃奪亞軍的班底，惟首課操練只有16人出席。司徒文俊表示，除了理文和冠忠南區的球員尚要出戰周六的菁英盃決賽，效力傑志、東方、流浪等部分球員剛完成球季正休假，獲准延遲報到，「球員完成最後一仗後，慣例會有7至10天假期。對他們而言這是僅有休季時間，讓他們唞唞」。

港足U22將於本月26至28日出戰港會七人賽，同組對手包括英超球會白禮頓及狼隊的青年軍，以及新加坡板球會。司徒文俊明言屆時將挑選10人大軍，只視參與七人賽為本次集訓其中一項活動，重點仍是放在9月初的U23亞盃外，惟仍希望麾下透過該賽事獲得高強度的比賽經驗，「讓球員知道外國球員的水平，了解在對抗性等方面的差距。這次陣容未必是最強，希望他們參與見識，盡力踢好每一分鐘」。

司徒文俊又透露，港足U22下月將會出外與一個亞洲國家梯隊友賽兩場，詳情尚待對方足總確認，但稱對手並非過往時常對壘的東南亞國家，「這次都偏遠，前後要飛十多小時」。他說這次是「機緣巧合」促成友賽，希望藉此熟習不同地區對手的足球風格，「港足過去約戰都比較被動，在可行情况下能跟不同風格、文化的對手友賽，對球員都有好處」。

是次初選名單中，效力和富大埔的郭縉諾及深水埗小將黃靖揚是首次獲港足梯隊徵召。今季首戰港超的郭縉諾過去曾入選港隊五人足球青年軍，形容首次入選11人港足梯隊感覺新鮮，「從小已想踢代表隊，但一直並不屬於各梯隊考慮之列。今次入選很驚喜和開心，希望能在此裝備好自己，獲得更多機會」。他可出任右翼鋒、中場和右閘等位置，笑言訓練開始前被司徒文俊問及擅長位置時，也不知如何回應，「有時會因此感到迷茫，希望盡快找到自己舒適的位置」。

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