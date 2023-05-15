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英超｜阿仙奴主場3球負白禮頓　曼城下周日拆「車」即封王 (02:47)

阿仙奴在今晨（15日）英超，主場意外地以0：3大敗予白禮頓，剩餘兩輪賽事落後踢少1場的榜首曼城4分，「藍月」餘下3仗多取3分，或下周日主場擊敗車路士，即可成功衛冕封王。

主場出擊的阿仙奴今仗發揮卻在水準以下及略有疲態，控球率及攻勢被今季「巨人殺手」的白禮頓反客為主佔優，20分鐘更有左翼加比爾馬天尼利傷出，入替的李安度杜沙特於31分鐘切入禁區勁射中楣，幾乎倒戈建功。半場互無紀錄後，白禮頓於51分鐘打破僵局，左閘佩華斯艾斯度比倫兩次傳中，「兵工廠」中堅基維奧在門前被對手踩傷兼甩波砵倒地，令客軍小將安斯素在無人看管下近門頂入。

落後的阿仙奴表現續患得患失，未能追平之餘，在完場前再失兩球，杜沙特在86分鐘後場傳球失誤彈中對手，結果落在客軍前鋒安達夫腳下以笠射收死門將蘭斯達爾，這名後備入替的土耳其籍鋒將在補時6分鐘遠射被撲出不遠，艾斯度比倫後上補射埋齋，最終「海鷗」作客酋長球場意外地淨勝3球。

阿仙奴大敗後在聯賽榜36戰81分，剩餘兩仗落後踢少一場的曼城4分，換言之藍月餘下3仗多取3分，或最快下周日於主場擊敗車路士，即可提早成功衛冕英超冠軍。

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