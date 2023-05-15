英超｜阿仙奴主場3球負白禮頓　曼城下周日拆「車」即封王 (02:47)

主場出擊的阿仙奴今仗發揮卻在水準以下及略有疲態， 控球率及攻勢被今季「巨人殺手」的白禮頓反客為主佔優，20分鐘 更有左翼加比爾馬天尼利傷出， 入替的李安度杜沙特於31分鐘切入禁區勁射中楣，幾乎倒戈建功。 半場互無紀錄後，白禮頓於51分鐘打破僵局， 左閘佩華斯艾斯度比倫兩次傳中，「兵工廠」 中堅基維奧在門前被對手踩傷兼甩波砵倒地，令客軍小將安斯素在無人看 管下近門頂入。

落後的阿仙奴表現續患得患失，未能追平之餘， 在完場前再失兩球，杜沙特在86分鐘後場傳球失誤彈中對手， 結果落在客軍前鋒安達夫腳下以笠射收死門將蘭斯達爾，這名後備入替的土耳其籍鋒將在補時6分鐘遠射被撲出不遠，艾斯度比倫後上補射埋齋，最終「 海鷗」作客酋長球場意外地淨勝3球。

阿仙奴大敗後在聯賽榜36戰81分，剩餘兩仗落後踢少一場的曼城4分，換言之藍月餘下3仗多取3分，或最快下周日於主場擊敗車路士 ，即可提早成功衛冕英超冠軍。

其他報道：英超｜根度簡兩射一傳領曼城輕取愛華頓續居首 3個月不敗迎周中歐聯鬥皇馬

其他報道：英超︱曼聯挫狼隊重返勝軌 熱刺作客負維拉無緣前四 修咸頓提早兩輪降班

其他報道：游泳｜何詩蓓破50自港績兼達巴黎奧運A標 環地中海首站奪1金1銀

其他報道：港超︱東方大勝深水埗奪殿軍 孫銘謙梅開二度破華人球員單季最多入球紀錄