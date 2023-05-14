英超｜根度簡兩射一傳領曼城輕取愛華頓續居首　3個月不敗迎周中歐聯鬥皇馬 (23:22)

曼城有歐聯4強次回合主場對皇家馬德里的後顧，今仗將4名正選包括奇雲迪布尼、基亞利殊、貝拿度施華及史東斯先列後備，在尾四輪英超作客葛迪遜公園球場，面對力爭護級的愛華頓囤兵防守。

「藍月」初段表現慢熱明顯未入局，不過仍佔盡控球優勢，戰至37分鐘打開紀錄，第300次為曼城上陣的中場根度簡在禁區內背對龍門接應傳中後，隨即後腳挑射收死主隊門將比克福特。曼城2分鐘後再入一球，建功的根度簡左路傳中，此前僅3次觸球的夏蘭特門前頭槌破網，個人攻入今季英超第36球，續刷新英超單季入球紀錄，半場領先2：0。

32歲德國國腳根度簡於51分鐘直入罰球梅開二度，領先優勢擴大至3球。愛華頓及後以角球攻勢圖破蛋但不果，66分鐘有次攻門中楣。曼城於78分鐘收起兩名入球功臣根度簡及夏蘭特，終維持3：0勝果完場，賽後35戰85分續以4分力壓阿仙奴排榜首，餘下3輪英超將要主場對車路士、作客白禮頓及賓福特。

愛華頓36戰32分續排第17，僅多尾三排第18的列斯聯1分，仍陷護級邊緣。排第15的韋斯咸今晚作客0：2不敵賓福特後，36戰37分仍未護級成功。

另邊廂，車路士昨晚輪換門將艾度亞文迪重任正選，卻出迎犯錯致先失球，只憑史達寧梅開二度在主場以2：2打和諾定咸森林，上仗作客擊敗般尼茅夫重返勝軌後又再失分，賽後35戰43分排11位。據多間英國傳媒報道，「藍戰士」將於本周內宣布由熱刺及巴黎聖日耳門前帥普捷天奴下季接掌領隊，將簽約3年至2026年。

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