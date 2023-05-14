港超︱東方大勝深水埗奪殿軍　孫銘謙梅開二度破華人球員單季最多入球紀錄 (18:17)

上周日深水埗主場對東方因天雨腰斬，改期至今午補賽，今仗續受天雨影響，東方後衛朱康銘在7分鐘接應罰球傳中頭鎚破網，替球隊先開紀錄。9分鐘後，孫銘謙主射12碼被深水埗門將奧力斯撲出。29分鐘，東方中堅高素巴耶夫接應角球替東方頂成2：0完半場。

去到下半場75分鐘，孫銘謙接應黃皓雋直線，扭過奧力斯面對空門射成3：0，這名22歲港將於補時階段將功補過，再次操刀12碼終得手，助東方以4：0大勝深水埗，全取3分後得31分，對賽成績與冠忠南區相同之下，憑較佳得失球力壓對方成為第4名。初戰港超的深水埗18戰2勝1和得7分排第9。

今仗攻入兩球的孫銘謙今季各項賽事共有14球進帳，打破冠忠南區前球員夏志明於2020/21年球季入13球的紀錄，成為港超成立起來單季入球最多的華人球員，入球後他獲一眾隊友上前恭賀，甚至門將葉鴻輝走足大半場上前擁抱他。「孫銘」賽後說：「我開季前沒有明確入球目標，沒預計過會有這樣成績，只是希望做好本分，為球隊出一分力，很感激有一班這麼支持我的隊友和教練團隊」。被問到來季去向，他稱仍跟球會洽談，「我在東方很開心，下季去向還要等消息」。

東方射手巴杜姆上周於社交網寫再見香港，今仗亦不在大軍名單中，主教練盧比度（Chino）解釋球員要離港回鄉探親，至於這名西班牙籍前鋒下季去向就需交由球會處理。Chino滿意球隊今季成績，為球員感到自豪，至於下季是否仍然由他執教，他笑稱沒被球會解僱，希望繼續領軍。

深水埗主帥郭嘉諾稱對今季感滿意，「從我執教以來拿到7分、在菁英盃打和理文，對於一支港超新丁來說是個好的開始。」至於其下季去留，郭sir 指他「已完成階段性任務」，將不會留隊，「我令球隊變得有競爭性，組織了教練團隊，我在這裏的任務已經完成，是時候尋找下一個東家，繼續實踐我的夢想」。

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