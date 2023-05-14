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游泳｜何詩蓓破50自港績兼達巴黎奧運A標　環地中海首站奪1金1銀 (16:40)

環地中海游泳系列賽昨（13日）假法國的魯西永地區卡內展開首站賽事，香港「女飛魚」何詩蓓先在主項200米自由泳強勢奪金，再於50米自由泳刷新香港紀錄掛銀，同時達巴黎奧運A標，取得個人第4張奧運入場券。

香港泳隊派出6男3女出戰今季環地中海游泳系列賽，領銜出擊的何詩蓓在法國站首日賽事出戰女子50米及200米自由泳。這名港隊「女飛魚」在50自初賽游出25.20秒，總成績第6名出線，她隨後於A組決賽游出24.56秒，僅負瑞典星將施約唐（24.02秒）摘銀而回。

不過，何詩蓓是次50米自由泳的成績，足以將自己在東京奧運造出的香港紀錄推快0.03秒，同時達巴黎奧運A標（24.70秒），也是她繼100、200及400米自由泳後，拿下第4張明年奧運的入場券。

何詩蓓其後在強項200米自由泳初賽以1分57.97秒首名晉級，她在A組決賽游出1分55.42秒奪金，拋離次名的比利時隊泳手2.84秒。至於日籍星將池江璃花子抗癌成功後首度征戰海外，惟她在200自初賽總成績排第11晉級B組決賽，無緣跟何詩蓓正面交鋒，她終以2分03秒正得第6、總排名第14。

男將方面，上月取得奧運入場券的何甄陶，在50米自由泳A組決賽以22.43秒排第7。黃培燊、Adam Chillingworth及麥世霆3名出戰100米蛙泳的港將皆躋身B組決賽，當中以黃培燊成績最佳，以1分02.87秒並列第1、總排名第9。

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