英超︱曼聯挫狼隊重返勝軌　熱刺作客負維拉無緣前四　修咸頓提早兩輪降班 (02:05)

曼聯英超作客兩連敗後，今仗有射手拉舒福特因傷缺陣，中堅華拉尼養傷5仗後復任正選，面對賽前得40分已護級成功的狼隊，紅魔於32分鐘由兩名安東尼合作打開紀錄，由安東尼馬菲奧斯傳中予安東尼馬迪爾撞射得手，半場領先1：0。季中加盟兼首次上陣的狼隊門將丹尼爾賓特利表現神勇，全場作出8次撲救。曼聯於81分鐘作出3個調動，包括養傷2個月的加拿祖首次復出，結果補時階段這名18歲阿根廷籍小將在反擊妙射鎖定勝局，助紅魔兩球淨勝狼隊，他入球後脫衣慶祝領黃牌，賽後稱將入球送給其將出生的嬰兒。領隊坦夏格欣喜球隊重新振作，點名讚揚加拿祖展示其影響力。

曼聯與同日作客打和列斯聯的紐卡素，賽後同樣35戰66分，紅魔因得失球差不及續排第4，領先第5的利物浦4分。聯賽尚餘3輪，曼聯餘下對手為作客般尼茅夫、主場對車路士及富咸；紐卡素則主場對白禮頓及李斯特城，以及作客車路士。

另邊廂，熱刺僅憑哈利卡尼完場前射入12碼，作客以1：2不敵阿士東維拉，賽後36戰57分，尚輪2場聯賽下相差曼聯9分，肯定無緣前四及失落下屆歐聯席位。

榜尾的修咸頓主場以0：2不敵富咸，近8場只得1分下，以36戰得24分提早兩輪宣布來季要降至英冠，成今季英超首隊降班。「聖人」結束連續11季英超旅途，繼2004/05年後第2次在英超降班。

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