英超︱大Sam領列斯聯兩戰不勝未脫降班區　紐卡素前四席位現危機 (22:08)

列斯聯於7分鐘有前鋒洛迪高近門頭槌攻門被「喜鵲」門將尼克普比救出不遠，後衛艾寧隨即後上補射入網開紀錄。28分鐘，中場森格連活特博得12碼，但前鋒班福特操刀又被普比救出。其後紐卡素站穩陣腳積極反撲，並於31分鐘由前鋒阿歷山大伊沙克博得12碼，其前線拍檔哥林威爾遜主射中鵠，為球隊扳平完半場。

換邊後雙方續拉鋸，紐卡素於69分鐘又獲極刑，威爾遜再次操刀建功個人梅開二度，為球隊反超。79分鐘，列斯聯藉混戰由後衛拉斯姆斯基斯坦臣於禁區頂遠射「省」中對手改變方向入網扳平。完場前補時階段，主隊有後衛祖尼亞費普兩黃一紅被逐踢少1人，但雙方未再添紀錄，以2：2言和，喜鵲連續兩仗不勝下，前四席位漸現危機；列斯聯則同告兩戰不勝，仍未逃出降班區。

另外，正物色下季新帥的熱刺，據報已被賦閒的拜仁慕尼黑前帥拿高斯文拒絕邀約，並傳現為暫代領隊的賴恩美臣或會「坐正」續帶隊。至於阿士東維拉主帥艾馬利今獲選為4月英超最佳領隊，是這名曾執教阿仙奴的西班牙籍主帥首獲獎。

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