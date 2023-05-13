足總盃︱傑志11年5奪三冠王　伍健稱前中後要再增兵　潘文俊百感交集兒子入波 (20:00)

傑志繼2017/18年後，相隔5年再做「三冠王」，伍健賽後在大合照前着職球員高舉「5」手勢，稱代表「藍鳥」自2011/12年球季後第5次成為「三冠王」，他稱滿意球隊今季表現，「球季最尾是有少少緊張刺激，都算是完美句號。每次做三冠王都不容易，要有一定穩定性」。

主教練朱志光就對決賽懸殊比數感意外，「因為落雨氣溫不高，我們踢得進取少少加強前場逼搶」。展望下季，朱sir認為球隊前中後三線都需要再增兵，注入新鮮感，「今季取冠軍比以往困難，我們要繼續向前，否則又是拿出同一碗雲吞麵，又是大地魚湯底，下季我入更衣室又向球員說同一番話」。

伍健亦確認球隊正考慮三線新援人選，「我覺得傑志要在亞冠出線，就有增強實力需要。即使有人建議數名球員，我們都要揀、對方也未必想來。目標是留得低的球員都是打得，在亞冠會有表現」。對於向球會發律師信的丹恩奴域下月約滿後的去留，伍健僅稱對方仍是球員身分，今季都有參與其中，會參與球會今晚慶功宴，「他做錯咩是另一回事」。至於韓國前國腳金信煜加盟3個月仍未在港超取得入球，問到會否繼續留隊，伍健稱「我簽了他3年」，「讓他一路繼續練，（入球）會來的」。

傑志22歲小將潘沛軒以入球擊敗父親潘文俊領軍的流浪，兩父子賽後罕有在球場內合照。潘文俊笑言對兒子入波百感交集，「自己球隊做得不好，他入波也很正常，輸波當然不開心，但足球就是各為其主，也為他入波高興」。他評價兒子今仗表現中規中矩，「不錯吧，入波就梗係好波，希望他繼續努力」。潘沛軒則稱入波當刻沒特別感覺，只想幫球隊贏波。「潘沛」今季在各項賽事入7球，但他仍不滿意，「今季有很多機會，其實應該要入更多球，如今仗上半場有個明顯機會都做得唔好，很多方面要改進」。

香港球會2023/24年球季亞洲賽資格

排名 球隊 資格

港超冠軍 傑志 亞冠分組賽

港超亞軍 理文 亞冠外圍賽

港超季軍 標準流浪 亞冠外圍賽

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