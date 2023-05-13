足總盃︱傑志7：1大炒流浪達成三冠王 潘沛軒建功擊敗父親潘文俊領軍 (16:53)

傑志主力明加索夫上仗港超煞科領紅要今場停賽，大軍名單繼續沒有與球會有紀律糾紛的老將丹恩奴域。流浪有射手祖連奴續任正選。雙方今季交手4次，傑志在聯賽兩勝，流浪則在菁英盃雙殺「藍鳥」。

傑志上半場控制節奏，中場基爾頓開賽初段曾因投訴過激領黃，戰至30分鐘先開紀錄，由中場查理史葛施冷箭破網，領先1：0。37分鐘，藍鳥錯失增添紀錄機會，潘沛軒近門起腳被韓籍後衛朴鍾範白界前護空門解圍。2分鐘後羅梓駿頭鎚攻門再被姚浩明護空門，惟今次有基爾頓門前「執雞」，替傑志擴大比數。42分鐘，朴鍾範接應神田夢實角球頂入追回1：2。不過潘沛軒在上半場補時階段，接應羅拔圖傳中頂成3：1，攻破父親潘文俊領軍的流浪。

傑志換邊後再入4球，先在58分鐘米基爾接應基爾頓直線起腳，流浪門將梁興傑判斷錯誤，將皮球撲入球門。2分鐘後，查理史葛禁區外又放冷箭再入一球。基爾頓在72分鐘與米基爾撞牆後起腳射成6：1，這名36歲巴西籍老將3分鐘後再次「執雞」完成帽子戲法，終大勝7：1。

流浪在足總盃決賽落敗後，仍可以港超聯賽季軍身分出戰下屆亞冠外圍賽，暫定迎戰越南球隊海防，若晉級會對韓職球隊仁川聯。

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