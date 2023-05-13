明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足總盃︱傑志7：1大炒流浪達成三冠王 潘沛軒建功擊敗父親潘文俊領軍 (16:53)

香港足總盃今午（13日）舉行決賽，傑志憑中場基爾頓連中三元及查理史葛梅開二度，在旺角大球場3083名球迷冒雨入場下，以7：1大勝標準流浪奪冠，今季達成「三冠王」。

傑志主力明加索夫上仗港超煞科領紅要今場停賽，大軍名單繼續沒有與球會有紀律糾紛的老將丹恩奴域。流浪有射手祖連奴續任正選。雙方今季交手4次，傑志在聯賽兩勝，流浪則在菁英盃雙殺「藍鳥」。

傑志上半場控制節奏，中場基爾頓開賽初段曾因投訴過激領黃，戰至30分鐘先開紀錄，由中場查理史葛施冷箭破網，領先1：0。37分鐘，藍鳥錯失增添紀錄機會，潘沛軒近門起腳被韓籍後衛朴鍾範白界前護空門解圍。2分鐘後羅梓駿頭鎚攻門再被姚浩明護空門，惟今次有基爾頓門前「執雞」，替傑志擴大比數。42分鐘，朴鍾範接應神田夢實角球頂入追回1：2。不過潘沛軒在上半場補時階段，接應羅拔圖傳中頂成3：1，攻破父親潘文俊領軍的流浪。

傑志換邊後再入4球，先在58分鐘米基爾接應基爾頓直線起腳，流浪門將梁興傑判斷錯誤，將皮球撲入球門。2分鐘後，查理史葛禁區外又放冷箭再入一球。基爾頓在72分鐘與米基爾撞牆後起腳射成6：1，這名36歲巴西籍老將3分鐘後再次「執雞」完成帽子戲法，終大勝7：1。

流浪在足總盃決賽落敗後，仍可以港超聯賽季軍身分出戰下屆亞冠外圍賽，暫定迎戰越南球隊海防，若晉級會對韓職球隊仁川聯。

其他報道：足總盃︱流浪決賽鬥傑志潘氏父子爭冠　潘文俊樂見潘沛軒踢前鋒：要改善埋門

其他報道：足總盃︱流浪周六與傑志爭冠　總監李輝立透露已覓亞洲賽教練人選

其他報道：友賽︱港足公布33人初選名單　林衍廷張憙延獲重召　未見新入籍兵

其他報道：港超︱傑志10人應戰驚險逼和理文　近4季三奪聯賽冠軍

其他報道：港超︱丹恩奴域遭雪藏後首開腔 稱傑志非一人球隊 朱志光稱證明球隊紀律為先

相關字詞﹕體育 港超 傑志 標準流浪 潘沛軒 潘文俊 香港足總盃 編輯推介 查理史葛 基爾頓 米基爾 神田夢實 祖連奴 朴鍾範

上 / 下一篇新聞