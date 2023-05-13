明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球︱港殘協回覆證林芷煖因「違協會守則遭紀律處分」後離隊 (13:17)

前香港殘疾羽毛球代表隊成員林芷煖，日前在社交網公開透露已被取消代表隊資格，稱「偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」，並落實已轉為代表澳洲隊。香港殘疾人奧委會今（13日）回應本報查詢，經與屬會香港殘疾人士體育協會溝通後，證實對方是因「違反協會守則遭紀律處分」，其後離開港隊，並祝願對方續在殘疾人運動有卓越發展。

林芷煖於2017年加入港隊，翌年出戰亞殘運贏得羽毛球女子SU5級單打銅牌。她日前在社交網公開透露，在2019年爭取東京殘奧資格時，4月於迪拜站計分賽受傷致左膝前十字韌帶斷裂，手術後靈活性大不如前。她康復後增加訓練量，雙腳小腿肌更發炎至疲勞性骨裂，惟「偏偏在最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」。而其後她在暫停訓練期間頻頻出席多項商業活動及接拍廣告，因而受到外界關注。

對於這名28歲前港將被取消代表隊資格之事宜，香港殘疾人奧委會今回應本報查詢，表示經與屬會香港殘疾人士體育協會溝通了解後，證實對方是因「違反協會守則遭紀律處分」，其後離開港隊，並祝願對方續在殘疾人運動有卓越發展，鵬程萬里。

相關報道：羽毛球｜殘疾港將林芷煖下周轉籍澳洲出賽　稱最需要幫助時被取消港隊資格

相關字詞﹕體育 編輯推介 羽毛球 林芷煖 殘疾運動員 轉籍 澳洲 亞洲殘疾人運動會 香港殘疾人士體育協會 香港殘疾人奧委會

上 / 下一篇新聞