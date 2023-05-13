羽毛球︱港殘協回覆證林芷煖因「違協會守則遭紀律處分」後離隊 (13:17)

林芷煖於2017年加入港隊，翌年出戰亞殘運贏得羽毛球女子SU5級單打銅牌。她日前在社交網公開透露，在2019年爭取東京殘奧資格時，4月於迪拜站計分賽受傷致左膝前十字韌帶斷裂，手術後靈活性大不如前。她康復後增加訓練量，雙腳小腿肌更發炎至疲勞性骨裂，惟「偏偏在最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」。而其後她在暫停訓練期間頻頻出席多項商業活動及接拍廣告，因而受到外界關注。

對於這名28歲前港將被取消代表隊資格之事宜，香港殘疾人奧委會今回應本報查詢，表示經與屬會香港殘疾人士體育協會溝通了解後，證實對方是因「違反協會守則遭紀律處分」，其後離開港隊，並祝願對方續在殘疾人運動有卓越發展，鵬程萬里。

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