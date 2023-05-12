足總盃︱流浪決賽鬥傑志潘氏父子爭冠　潘文俊樂見潘沛軒踢前鋒：要改善埋門 (21:29)

標準流浪vs.傑志 旺角大球場 周六下午15：00開賽 票價：$150、$60(特惠) / 無綫電視81台直播

流浪自2003年再次打入足總盃決賽，當年稱為澎馬流浪戰至加時以1：2負晨曦，上次贏得足總盃追溯到1995年，以3：0挫東方，今仗將會穿上印有決賽資料的決賽版球衣出賽。流浪今季成港超季軍及打入足總盃決賽，已取下季亞冠外圍賽資格，主教練潘文俊稱球隊士氣正值團結一致，冀球員把握機會捧盃。傑志剛於港超封王，連同大年初一贏得高級組銀牌，力爭做本土「三冠王」。

上月初起兼任流浪主教練至完季的潘文俊，將首次領軍鬥傑志，有機會與效力該隊的潘沛軒在決賽演父子對決。潘文俊笑言：「今次各為其主，大家要做好本分，他有機會上陣時都要盡力去踢。」潘沛軒過去在愉園踢右閘，上季加盟傑志後漸推前踢右翼鋒甚至正前鋒，今季各項賽事上陣31場入6球。球員時代司職前鋒的潘父，樂見兒子在前場位置，「我認為他踢中前場位置會較好，因為他有速度，當然仍有很多方面要磨練和累積經驗，如埋門最後一腳能力」。

潘沛軒亦承認在決賽遇上父親領軍球隊感覺特別，「都算是第一次和爸爸在球場上交手，但我對任何對手都會全力以赴」。「潘沛」稱父親對他職業生涯幫助很大，「無他提點，我可能不會看回自己的比賽片段檢討」。傑志主教練朱志光讚這名22歲港腳態度好，「踢前鋒勝在夠勤力，希望他將勤補拙再改善護球能力」。「藍鳥」兩大鋒將明加索夫及丹恩奴域，分別上仗領紅停賽及續因紀律問題缺陣，朱sir稱球隊前場仍有足夠人腳應付。

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