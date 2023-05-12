友賽︱港足公布33人初選名單　林衍廷張憙延獲重召　未見新入籍兵 (18:30)

港足將於6月19日在香港大球場主場對泰國隊，以及預定6月15日作客越南隊，今日公布33人初選名單，港超冠軍傑志有9人入選，季尾回流加盟的陳俊樂重返港足；東方亦有8人，包括未為港足上陣的混血球員鐘樂安，以及傳將離隊的亞歷斯祖。5名外流球員入圍包括陳晉一、安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆，效力中超南通支雲但今季未上陣的李毅凱則落選。

港足下月5日開操，下月10日早上會在將軍澳足球訓練中心，與港足U22踢練習賽。

港足6月中友賽33人初選名單

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保 羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)

後衛：勞烈斯 (大連人)、亞歷斯祖、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、羅 素、周緣德、艾里奧 (傑志)、馮慶燁、徐宏傑 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (皇家伊倫聯)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷、余在言 (標準流浪)、胡晉銘 (東方)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃 洋、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、黃 威 (理文)、陳肇鈞 (晉峰)

前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、艾 華 (冠忠南區)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、張憙延 (理文)

其他報道：亞洲盃︱港足明年1月分組賽遇伊朗等西亞三國 衛冕東道主卡塔爾對中國

其他報道：亞洲盃︱決賽周分組賽明晚7時抽籤 港足列第4檔次 安達臣目標小組第3出線

其他報道：足總盃︱流浪周六與傑志爭冠 總監李輝立透露已覓亞洲賽教練人選

其他報道：港超︱傑志10人應戰驚險逼和理文 近4季三奪聯賽冠軍