明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

友賽︱港足公布33人初選名單　林衍廷張憙延獲重召　未見新入籍兵 (18:30)

香港足球代表隊今日（12日）公布下月中兩場友賽的33人初選名單，未有新入籍兵入選，安永佳及陳晉一等5名外流球員在名單。標準流浪中場林衍廷及理文翼鋒張憙延，在2021年底代表港足U23出賽時發生「醉酒風波」被停召一年後首獲重召。

港足將於6月19日在香港大球場主場對泰國隊，以及預定6月15日作客越南隊，今日公布33人初選名單，港超冠軍傑志有9人入選，季尾回流加盟的陳俊樂重返港足；東方亦有8人，包括未為港足上陣的混血球員鐘樂安，以及傳將離隊的亞歷斯祖。5名外流球員入圍包括陳晉一、安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆，效力中超南通支雲但今季未上陣的李毅凱則落選。

港足下月5日開操，下月10日早上會在將軍澳足球訓練中心，與港足U22踢練習賽。

港足6月中友賽33人初選名單

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保 羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)

後衛：勞烈斯 (大連人)、亞歷斯祖、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、羅 素、周緣德、艾里奧 (傑志)、馮慶燁、徐宏傑 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (皇家伊倫聯)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷、余在言 (標準流浪)、胡晉銘 (東方)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃 洋、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、黃 威 (理文)、陳肇鈞 (晉峰)

前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、艾 華 (冠忠南區)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、張憙延 (理文)

其他報道：亞洲盃︱港足明年1月分組賽遇伊朗等西亞三國　衛冕東道主卡塔爾對中國

其他報道：亞洲盃︱決賽周分組賽明晚7時抽籤　港足列第4檔次　安達臣目標小組第3出線

其他報道：足總盃︱流浪周六與傑志爭冠　總監李輝立透露已覓亞洲賽教練人選

其他報道：港超︱傑志10人應戰驚險逼和理文　近4季三奪聯賽冠軍

相關字詞﹕體育 港足 友賽 初選 泰國 標準流浪 林衍廷 陳俊樂 陳晉一 傑志

上 / 下一篇新聞