羽毛球｜殘疾港將林芷煖下周轉籍澳洲出賽　稱最需要幫助時被取消港隊資格 (17:35)

林芷煖在10歲時左肩患上骨癌，展開長達一年半的化療，接受換金屬骨骼的手術。她在2017年加入香港殘疾羽毛球代表隊，於翌年亞殘運贏得羽毛球女子SU5級單打銅牌。現年28歲的她昨於社交網撰文分享，提及在2019年爭取東京殘奧資格時，4月於迪拜站受傷致左膝前十字韌帶斷裂，手術後靈活性大不如前。她康復後增加訓練量，雙腳小腿肌更發炎至疲勞性骨裂，惟「偏偏在最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」。而她近年暫停訓練期間頻頻出席多項商業活動及接拍廣告，因而受到外界關注。

林芷煖強調殘疾運動員的訓練不是參加興趣班，亦要跟健全運動員一樣，每星期接受30小時的嚴格訓練。她對於被港隊除名感失望，又稱「感覺幾年的努力並沒有被尊重」。她透露即將轉籍澳洲隊，下周以新身分出戰在巴林舉行的殘疾羽毛球賽，「即使代表的是澳洲隊，我的家依然在香港，是這顆羽毛球初次飛翔的地方，希望大家繼續為我打氣，也繼續支持每一位殘疾運動員」。

翻查國際羽聯（BWF）條例，運動員若要轉籍需原屬總會及新總會雙方同意，另設3年「過冷河」。本報曾向香港殘疾人奧委會查詢有關林芷煖被取消代表隊資格及轉籍一事，截稿前暫未獲回覆。

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