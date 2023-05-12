歐霸4強︱普巴助攻祖雲逼和西維爾　羅馬挫利華古遜拔頭籌　摩連奴沙比阿朗素聚舊 (19:00)

羅馬對利華古遜一戰乃兩帥摩連奴與昔日皇家馬德里愛將沙比阿朗素的師徒對決，「首都狼」憑中場艾度阿度保夫於62分鐘一箭定江山，令賽後與阿朗素聚舊的摩帥先勝一仗，次回合將在下周中上演。20歲的保夫在歐霸開齋後說：「利華古遜開賽後讓我們踢得很困難，我們用了一段時間適應，不過最後己隊把比賽控制得很好。」

祖雲達斯先於26分鐘被西維爾鋒將安尼斯利破門，苦戰到補時7分鐘，才藉後備入替的保羅普巴頭槌頂交費達歷高加迪建功，與西維爾各一言和。「斑馬兵」主帥艾歷利賽後大讚普巴發揮，「他今晚做出非常重要的貢獻，如果他可以一直維持最佳狀態，他每場比賽都會讓他擔正」。30歲的普巴去夏回巢祖雲後因傷長唞，至今年2月尾才復出，至今各項賽事僅披甲9次，而且未嘗正選上陣下，目前仍未開齋。

歐協聯方面，阿爾克馬爾雖有雷恩達斯先開紀錄，惟下半場被韋斯咸前鋒賓華馬及安東尼奧各入一球，作客以1：2反負，同時確認荷甲無法超越法甲成為歐洲第5大聯賽，也因此無法在2024/25球季的歐聯席位增至1.5個。

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