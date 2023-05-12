NBA︱金塊4：2淘汰太陽闖西決　塞爾特人反勝76人　兩軍「搶7」爭入東決 (16:42)

西岸一哥丹佛金塊今日（12日）在NBA季後賽，趁着鳳凰城太陽兩大主力高掛免戰牌，頭兩節逾六成命中率射入81分，一度將領先優勢擴至30分。金塊最終在約基治貢獻「大三元」下，作客以125：100擊敗太陽，場數4：2過關，率先殺入西岸決賽。至於波士頓塞爾特人憑塔圖在決勝節獨得16分，作客以95：86反勝費城76人，場數追成3：3，兩隊將於下周日（14日）「搶7」爭入東岸決賽。
太陽主將基斯保羅及迪安祖艾頓此役因傷缺陣，當家射手戴雲布克卡失準僅得12分，即使杜蘭特交出23分，也難以一己之力扭轉敗局。相反，金塊點點開花，卡度維普爾上半場已攻入21分，加上約基治交出季後賽生涯第11次「大三元」，取得32分、12助攻及10個籃板，終領軍大勝25分過關，率先闖西岸決賽，將與洛杉磯湖人和金州勇士的勝方爭入總決賽。
另外，台灣T1聯盟公布，去年底加盟桃園永豐雲豹的「超人」D侯活，以總分78分贏得年度最佳外援，綽號「魔獸」的他場均貢獻23.2分、16.2籃板、5助攻、1.2阻攻，曾單場摘下31籃板締聯盟紀錄。這名前NBA星將更於社交網發文，邀請基斯保羅到台灣打球。
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