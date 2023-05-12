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亞洲盃︱亞洲足協落實賽程　港足兩世界盃球場鬥西亞三國 (14:05)

亞洲盃決賽周昨晚（11日）完成分組賽抽籤後，亞洲足協（AFC）今日（12日）正式公布賽程，編入C組的香港足球代表隊，將於香港時間明年1月14日、20日及23日出戰3場分組賽，在兩個世界盃球場面對伊朗等3支西亞球隊。

根據亞洲盃官方賽程，港足在C組分組賽首仗將於1月14日晚上10時30分在哈利法國際球場對上屆打入4強的阿聯酋隊，然後在1月20日凌晨1時30分同在哈利法國際球場對「亞洲二哥」伊朗隊，最後一仗於1月23日晚上11時在南部球場對巴勒斯坦隊。哈利法國際球場及南部球場均為卡塔爾世界盃8個比賽球場之一，其中哈利法國際球場除了是世盃季軍戰球場，亦是卡塔爾隊過去多年出戰國際賽的主場，可容納45857名觀眾。

至於揭幕戰在1月13日零時30分舉行，由東道主兼衛冕的卡塔爾隊在A組對黎巴嫩隊，決賽於2月10日晚上11時舉行，揭幕戰及決賽同樣在可容納68895人的巴伊特球場舉行，同為世盃揭幕戰場地。同在A組的中國隊（國足）先在1月13日晚上10時30分對塔吉克隊、1月17日晚上7時30分對黎巴嫩隊，最後一輪在1月22日晚上11時對卡塔爾隊。至於韓籍港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊，將於1月25日晚上7時30分在E組最後一輪倒戈其祖國韓國隊。

港足亞洲盃分組賽賽程（香港時間）：

2024年1月14日 晚上10時30分 vs.阿聯酋

比賽球場：哈利法國際球場（Khalifa International Stadium）

2024年1月20日 凌晨1時30分 vs.伊朗

比賽球場：哈利法國際球場（Khalifa International Stadium）

2024年1月23日 晚上11時：vs.巴勒斯坦

比賽球場：南部球場（Al Janoub Stadium）

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