足總盃︱流浪周六與傑志爭冠　總監李輝立透露已覓亞洲賽教練人選 (17:09)

兩隊主教練及球員代表今午出席賽前記者會，包括傑志主教練朱志光、球員羅梓駿、流浪主教練潘文俊及隊長林嘉緯。冠軍可獲20萬元獎金，亞軍亦有10萬元獎金。流浪主帥潘文俊有機會與傑志港腳潘沛軒在這場決賽父子對決，潘文俊笑言賽前彼此不會多談比賽，「今次各為其主，大家都要做好本分，如果他有機會上陣時都要盡力去踢，最重要雙方都踢場好波」。他稱球隊下半季士氣團結，有野心爭標，期望麾下踢出「200分的精神」能夠笑到最後，又笑言「傑志都贏到咁多，都要拎返一些出來給其他球隊攞吓」。

流浪成為港超季軍以及相隔20年再次打入足總盃決賽後，將肯定獲得下季亞冠外圍賽資格。對於申請球會亞冠牌照進度，總監李輝立承認球會遲了申請，但今日獲亞洲足協最新回覆，獲准延長多兩周至本月31日前完成遞交申請，球會將會着手準備相關文件，包括將財政報告提交給香港足總。至於球會的專業教練（Pro License）牌照人選，李輝立確認技術顧問米路不符合資格，但透露已尋覓合適人選，「有3位選擇，他們都是外籍人士，有位是大家都熟悉，曾踢過流浪，有位則在90年代踢過流浪預備組，對方亦已答允，不過尚未落實前就未可公布」。組軍方面，他稱會覓外援填補祖連奴的離隊空缺。

流浪將會穿上印有決賽資料的決賽版球衣出賽，爭逐繼1995年足總盃及高級組銀牌後再奪標。過去在傑志多次出戰盃賽決賽的林嘉緯，將首次帶領流浪出戰決賽，再次倒戈前東家傑志，嘉緯承認感覺特別，提醒隊友毋須給自己太大壓力。

傑志剛於港超封王，朱志光稱較擔心麾下出現「捧盃後遺症」，在奪標後一仗表現走樣，提醒球員要踢出正常發揮。「藍鳥」兩大進攻主力明加索夫及丹恩奴域，分別因上仗紅牌要停賽及因紀律問題料續缺陣，朱sir稱球隊前線仍有很多選擇，透露視乎韓國前國腳金信煜狀態或會派他正選上陣。

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