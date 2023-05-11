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歐聯4強｜國際米蘭首回合贈AC米蘭兩蛋　下周爭相隔13年再闖決賽 (04:56)

國際米蘭今晨（11日）於歐聯4強首回合的米蘭打吡，作客憑兩大老將迪斯高及米希達利恩各建一功，以2：0先勝AC米蘭，下周將於次回合力爭相隔13年再闖決賽。

自2004/05年球季再於歐聯賽場上演的米蘭打吡，甫開賽便由國際米蘭主導形勢，8分鐘便由37歲前鋒迪斯高接應中場查漢奴古的角球傳送，力壓AC米蘭後衛卡拿比亞以左腳球不着地直射入網打開紀錄。得勢不饒人的國米於3分鐘藉一次快速反擊，由普比加左路橫傳予後上的34歲中場拍檔米希達利恩勁射破網拉開比數。

米蘭驚魂未定下，更有中場伊斯美賓拿沙受傷退下火線，其間國米憑短暫踢多1人下再度施壓，倒戈的查漢奴古一記遠射中柱彈出後，隊友補射再被米蘭門將邁治蘭救出。31分鐘，國米前鋒拿達路馬天尼斯於禁區疑被敵軍後衛卡積亞推跌，球證隨即判罰12碼，但及後經視像裁判（VAR）覆核後，證實卡積亞的防守動作不構成犯規而推翻判決，結果半場國米以兩球領先。

下半場國米續佔優，54分鐘藉一次小組入楔由迪斯高殺入禁區單刀，惟左腳近射再被邁治蘭化險為夷。及後米蘭於69分鐘換入奧歷治及馬歷泰奧冀加強活力積極反撲，並於4分鐘後有中場辛度東拿利遠射中柱，但及後未能再為對手帶來真正威脅，最終國米淨勝兩球而回，下周三凌晨次回合在同一場地以主場姿態再戰米蘭，力爭自2009/10年球季奪冠後，相隔13年再闖歐聯決賽。

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