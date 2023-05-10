歐聯4強︱米蘭雙雄歐聯再遇　18年前煙花打吡成經典　雷哥斯達馬達拉斯惺惺相惜 (22:56)

AC米蘭vs.國際米蘭 now643台 周四凌晨03：00直播

今次是米蘭雙雄繼2002/03及2004/05年球季後，第3次在歐聯狹路相逢，此前兩次「紅黑軍團」均在4強和8強賽淘汰死敵國米，且最終打入決賽先後獲得冠軍和亞軍。其中2005年4月13日舉行的8強次回合堪稱經典，雙方今季球員如拉菲爾奧利亞奧、巴謙戴亞斯，以及阿沙拿尼等，當年只得6歲及3歲。

當年米蘭及國米分別由安察洛堤及文仙尼執教，陣容星光熠熠，AC米蘭有馬甸尼、尼斯達、史譚及卡富組成最強防線，中前場有派路、施多夫、卡卡、舒夫真高及基斯普；班主仍是莫拉堤的國米，亦有3大阿根廷國腳辛尼迪、甘比亞素與華朗，前鋒有綽號「國王」的阿祖安奴衝鋒陷陣。

AC米蘭在8強首回合憑史譚及舒夫真高各建一功，在主場勝2：0。次回合於聖西路球場續戰，A米在30分鐘憑舒夫真高先拔頭籌後，國米要在餘下60分鐘入4球，才可達成後上出線的「不可能任務」。急於收復失地的國米及後狂攻，亦令賽事漸見火藥味，當甘比亞素在71分鐘角球頭槌破網被判「詐糊」，球證以其隊友告魯斯對A米門將迪達有犯規和干擾動作而判無效，甘比亞素隨即激烈抗議被罰黃牌，也使場面逐漸失控，大批國米球迷隨即向場內投擲大量雜物，包括水樽、打火機、硬幣、皮鞋甚至手機，令賽事被逼暫停。迪達在龍門清理雜物時，更被一枚正燃點的長筒型煙花擊中右肩而倒地，最終要出動防暴警察入場清理火種。此時看台上遍布煙花，A米中場雷哥斯達與國米中堅馬達拉斯並肩望向看台煙霧瀰漫的相片，成為往後球迷津津樂道的一刻。

歐洲足協最終宣判國米在這場腰斬賽事負0：3出局，此事卻令馬拉特斯與雷哥斯達成為好友，前者透露他們退役後偶爾會在米蘭打吡賽前相約聚舊，除了大談波經，也會重提當年這場「煙花打吡」的往事。

AC米蘭今屆歐聯近6場只失1球，連同意甲近9場不敗，但近2次在意甲及意大利超級盃決賽對國米均落敗且一球不入。

2005年歐聯8強次回合「米蘭煙花打吡」正選陣容

AC米蘭

1迪達

2卡富 31史譚 13尼斯達 3馬甸尼

23岩布仙尼 21派路 20施多夫

22卡卡

11基斯普 7舒夫真高

國際米蘭

1托度

4辛尼迪 2艾雲哥度巴 23馬特拉斯 16費華利

14華朗 6 C辛尼迪 19 甘比亞素

7雲達美迪 10阿祖安奴 18基利干沙利斯

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