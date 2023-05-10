亞洲盃︱決賽周分組賽明晚7時抽籤　港足列第4檔次　安達臣目標小組第3出線 (20:04)

今屆亞洲盃受疫情及更改主辦國，最終落實於2024年1月12日至2月10日，在去年底世界盃主辦國卡塔爾舉行，參賽24隊將會在分成6組，每組4隊爭首兩名出線，以及4支最佳第3名晉級16強。明晚7時將於多哈的卡塔拉歌劇院舉行分組賽抽籤，亞洲盃官方YouTube頻道（AFC Asian Cup）將會免費直播（直播Link：www.youtube.com/watch?v=dv3K-F_Z1PM）。每隊都會派代表出席，港足主教練安達臣以及香港足球總會行政總裁譚秋朗昨已登機前往多哈。近年在卡塔爾就識的澳洲名宿卡希爾、曾效力曼聯的韓國名將朴智星、中國女足前國腳孫雯，以及有份執法卡塔爾世盃的日籍女球證山下良美等，將會擔任抽籤嘉賓。

安達臣最近在AFC官網訪問中提到，會以小組第3名為目標，「我們夢想是排小組第三，甚至晉級，但這只是夢想不會想太多，我們會做好準備，嘗試創造驚喜取得一至兩場不錯賽果。」他認為亞洲盃決賽周也可改善香港足球發展，「大家會更關心香港足球，政府也會看到港足參與這些大賽的重要性，之後也許會有更多人支持我們，甚至有更多贊助。我希望屆時有一、二千名香港球迷來卡塔爾支持港隊」。

抽籤根據4月最新世界排名，將參賽24隊分成4個檔次，每組會由各檔次的一支球隊組成，相同檔次球隊肯定不會同組。衛冕的東道主卡塔爾列入第一檔次及自動分配入A組。港足在3月底國際賽期主場1：1逼和新加坡隊、作客0：2負馬來西亞隊後，微跌1位至第147位，列入第4檔次，肯定不會與印度、塔吉克、泰國、馬來西亞及印尼同組；中國隊以81位排第2檔次。

亞洲盃決賽周抽籤檔次：

第1檔次：卡塔爾（61）、日本（20）、伊朗（24）、韓國（27）、澳洲（29）、沙特阿拉伯（54）

第2檔次：伊拉克（67）、阿聯酋（72）、阿曼（73）、烏茲別克（74）、中國（81）、約旦（84）

第3檔次：巴林（85）、敘利亞（90）、巴勒斯坦（93）、越南（95）、吉爾吉斯（96）、黎巴嫩（99）

第4檔次：印度（101）、塔吉克（109）、泰國（114）、馬來西亞（138）、香港（147）、印尼（149）

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