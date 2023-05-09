明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯4強｜曼城作客大戰皇馬　哥迪奧拿促戒復仇心理　安察洛堤誓阻敵軍強勢 (22:48)

歐聯4強首回合明晨（10日）開打，由衛冕之師皇家馬德里主場迎戰曼城，也是上季同一階段的戲碼。「藍月」中場主帥哥迪奧拿獲悉麾下今次以復仇為目標後，強調擁有這思想是大錯特錯，並稱正確的比賽態度應是「視之為另一打入決賽的機會」。

皇家馬德里vs.曼城  now634台  周三凌晨03：00直播

曼城上季歐聯4強首回合主場以4：3挫皇馬，次回合作客領前1球下，末段連失3球以1：3敗走，總成為以5：6憾負出局，令中場洛迪卡斯簡迪為此耿耿於懷，誓為此復仇。哥迪奧拿說：「這是大錯特錯的。曼城的目標並非如此，而應是視之為另一打入決賽的機會。球隊在首回合須取得好賽果，然後是次回合在主場決出勝負。」

皇馬方面，教練安察洛堤叮囑麾下首回合需先取得甜頭，而它是不止關乎賽果，還包括比賽態度和戰意，好讓曼城次回合作賽時受壓。另外，他強調皇馬此仗除了阻止敵鋒艾寧夏蘭特建功，亦需阻止曼城近20仗不敗的強勢。「肥安」說：「曼城今季雖加入了夏蘭特，令進攻更多元化，既可多踢一些長波也可以踢得直接。可是，這仍是一支擅於用球的球隊。」

其他報道：NBA｜居里關鍵時刻失誤招敗　勇士落後湖人1：3陷出局邊緣

其他報道：英超｜3場護級戰狂轟21球　森林愛華頓暫離降班漩渦　修咸頓李斯特城勢危

其他報道：勞倫斯獎｜美斯獲膺年度最佳男運動員　谷愛凌奪最佳極限運動員

相關字詞﹕體育 歐聯 4強 曼城 皇家馬德里 安察洛堤 洛迪卡斯簡迪 哥迪奧拿 復仇 艾寧夏蘭特 編輯推介

上 / 下一篇新聞