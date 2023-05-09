歐聯4強｜曼城作客大戰皇馬　哥迪奧拿促戒復仇心理　安察洛堤誓阻敵軍強勢 (22:48)

皇家馬德里vs.曼城 now634台 周三凌晨03：00直播

曼城上季歐聯4強首回合主場以4：3挫皇馬，次回合作客領前1球下，末段連失3球以1：3敗走，總成為以5：6憾負出局，令中場洛迪卡斯簡迪為此耿耿於懷，誓為此復仇。哥迪奧拿說：「這是大錯特錯的。曼城的目標並非如此，而應是視之為另一打入決賽的機會。球隊在首回合須取得好賽果，然後是次回合在主場決出勝負。」

皇馬方面，教練安察洛堤叮囑麾下首回合需先取得甜頭，而它是不止關乎賽果，還包括比賽態度和戰意，好讓曼城次回合作賽時受壓。另外，他強調皇馬此仗除了阻止敵鋒艾寧夏蘭特建功，亦需阻止曼城近20仗不敗的強勢。「肥安」說：「曼城今季雖加入了夏蘭特，令進攻更多元化，既可多踢一些長波也可以踢得直接。可是，這仍是一支擅於用球的球隊。」

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