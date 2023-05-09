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英超｜3場護級戰狂轟21球　森林愛華頓暫離降班漩渦　修咸頓李斯特城勢危 (18:28)

英超今晨（9日）3場護級搶分大戰「癲鳳鬥狂龍」，合共炮製21球，其中諾定咸森林主場以4：3險勝包尾的修咸頓，賽後以35戰得33分升上第16位，10仗不勝的「聖人」則勢成降班膽。愛華頓則意外地以5：1大破白禮頓後升上第17。李斯特城作客以3：5不敵中游的富咸後跌落尾三。由於森林只領前李城及尾二列斯聯3分，榜尾六隊最後3輪比賽均不容有失。

森林藉前鋒艾禾尼爾開賽21分鐘內梅開二度，加上基比斯韋特先後於44和73分鐘建功兼助攻丹尼路「士哥」，以4：3挫有禾特普斯傳射得手的修咸頓，「聖人」賽後以24分續包尾，落後尾四的愛華頓8分，勢將結束10季英超歲月。

「拖肥」則憑杜哥利及杜韋麥尼爾各入兩球，加上對方門將積臣史迪利擺烏龍，以5：1大勝上仗曾挫曼聯、此役藉阿歷斯麥阿里士打破蛋的白禮頓，惟麥阿里士打及隊友三笘薰此役各曾施射中框不入。「海鷗」現以33戰得55分續排第7，落後多踢兩場的「六哥」熱刺兩分，仍有機會後上出席下季歐戰。

至於李斯特城在開賽51分鐘內被富咸連入4球，至59分鐘才由哈維班尼斯破蛋，其後隊友占美華迪主射12碼「宴客」，更在70分鐘被敵軍翼鋒韋利安射入此仗個人第2球。李城其後雖有占士麥迪臣和班尼斯末段建功，但球隊終以3：5敗陣，未來兩仗需挑戰利物浦和紐卡素，令這支2015/16年球季冠軍護級勢危。

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