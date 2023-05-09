NBA｜居里關鍵時刻失誤招敗　勇士落後湖人1：3陷出局邊緣 (19:18)

兩軍今仗命中率同樣不足五成，勇士球星史堤芬居里雖全場貢獻31分、10個籃板及14次助攻，是他生涯第3次於季後賽交出「三雙」表現，惟他是役三分球僅14投3中，加上完場前球隊在落後3分時因雙持球須跳球，但其隊友威金斯跳贏傳予他手上後，這名35歲控衛失平衡倒地後誤將皮球傳出界，終令球隊飲恨而回，場數被湖人拉開至1：3，身陷出局邊緣。

賽後居里承認該失誤甚為致命，願為落敗負責，而勇士主帥卡爾亦承認這場敗仗對球隊打擊甚大，「對手確實表現強頑，現在我們已不容再失，未來每仗都要更小心地做好每一球。」反觀在最後一節獨取15分的湖人後備得分後衛朗尼獲加，成為「紫金軍團」制勝奇兵，賽後獲將帥稱讚，是役攻入27分的隊友「大帝」勒邦占士道：「我一直相信他有這能力，在他上陣前我亦曾說『我們需要你來取分』，結果他做得非常好。」

同日另一仗，邁阿密熱火在主場以109：101擊敗紐約人，場數拉開至3：1，有望連續兩屆躋身東岸決賽。

另外，丹佛金塊球星約基治昨在季後賽西岸次圈作客不敵鳳凰城太陽一戰，因在場邊欲取皮球時推倒對方班主伊舒比亞，今被聯盟罰款2.5萬美元（約19.6萬港元），避過停賽處罰，明早可在主場披甲迎敵，雙方賽前打成2：2平手，是役將成關鍵。

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