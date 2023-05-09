勞倫斯獎｜美斯獲膺年度最佳男運動員　谷愛凌奪最佳極限運動員 (16:02)

美斯近期雖因外遊「秘撈」風波在所屬球會巴黎聖日耳門（PSG）不太如意，但這名35歲球星去年在國際賽成績驕人，於世界盃決賽周攻入7球及交出3次助攻，個人包辦金球獎及銀靴獎，並助阿根廷隊相隔36年再次封王，最終他在勞倫斯獎年度最佳男子運動員獎中，力壓球會隊友的法國國腳基利安麥巴比、世界一級方程式（F1）賽車兩屆世界冠軍韋斯塔本、網壇「泥地王」拿度、NBA球星史堤芬居里，以及撐竿跳世界紀錄保持者杜班迪斯，歷來第2次獲膺這項大獎。

曾於2020年與F1車手「黑帝」咸美頓共同獲獎的美斯，為今次獨取獎項感到榮幸，「能擊敗這些體壇傳奇人物獲獎是不可思議的，對運動員來說是無比的榮耀。去年我圓夢奪得世界盃冠軍，這是整支團隊的功勞，因此我為阿根廷隊獲得最佳團隊感到欣喜」。

至於牙買加隊百米女飛人費莎派絲則力壓游泳名將莉迪姬及網壇一姐施維雅達等，首膺年度最佳女子運動員。而中國隊滑雪新星谷愛凌，則獲選為年度最佳極限運動員。

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