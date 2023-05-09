英冠｜米禾爾煞科戰反負布力般流浪　新特蘭後上奪升班附加賽資格 (00:47)

英格蘭3項低組別聯賽昨晚（8日）煞科，其中英冠原本排第6的米禾爾下半場連失3球，主場3：4反負賽前8仗不勝的布力般流浪，令高雲地利及新特蘭取得最後兩個升班附加賽資格。榜首的般尼主場3：0大勝卡迪夫城，並賽前公布與主帥高柏尼續約5年，粉碎對方轉投熱刺或車路士的傳聞。
高雲地利作客遭第4的米杜士堡逼和1：1，46輪後得70分，續5分落後對方排第5。兩軍將在本周末展開的兩回合附加賽4強再交手，其中高軍會力爭近6季第3次升班，以及相隔22年再戰英超。
「黑貓」新特蘭則作客下半場連入3球，以3：0擊敗普雷斯頓，最終46輪得69分，1分反超米禾爾，並以較佳得失球差力壓布力般，以第6名完成今季，在附加賽4強會先與季軍的盧頓交手，勝方將本月27日在溫布萊球場參與被譽為價值1億英鎊的附加賽決賽。
英甲最後一輪焦點落在爭標兩隊，普利茅夫作客3：1贏維爾港，以3分優勢領前葉士域治封王。打比郡不敵錫周三，則將升班附加賽資格讓予彼德堡。至於在英乙，鎖定季軍的諾咸頓將陪同奧連特及史堤芬納治升上下季英甲，而由曼聯名宿持有的沙福城，就以1個得失球差力壓曼斯菲排第7，驚險殺入附加賽。
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