英冠｜米禾爾煞科戰反負布力般流浪　新特蘭後上奪升班附加賽資格 (00:47)

高雲地利作客遭第4的米杜士堡逼和1：1，46輪後得70分，續5分落後對方排第5。兩軍將在本周末展開的兩回合附加賽4強再交手，其中高軍會力爭近6季第3次升班，以及相隔22年再戰英超。

「黑貓」新特蘭則作客下半場連入3球，以3：0擊敗普雷斯頓，最終46輪得69分，1分反超米禾爾，並以較佳得失球差力壓布力般，以第6名完成今季，在附加賽4強會先與季軍的盧頓交手，勝方將本月27日在溫布萊球場參與被譽為價值1億英鎊的附加賽決賽。

英甲最後一輪焦點落在爭標兩隊，普利茅夫作客3：1贏維爾港，以3分優勢領前葉士域治封王。打比郡不敵錫周三，則將升班附加賽資格讓予彼德堡。至於在英乙，鎖定季軍的諾咸頓將陪同奧連特及史堤芬納治升上下季英甲，而由曼聯名宿持有的沙福城，就以1個得失球差力壓曼斯菲排第7，驚險殺入附加賽。

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