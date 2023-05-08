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NBA｜約基治取生涯新高53分金塊仍吞敗　肘擊太陽班主面臨追罰 (19:12)

西岸一哥丹佛金塊今早（8日）於NBA季後賽次圈雖有球星約基治攻入個人職業生涯單場新高的53分，但球隊仍作客以124：129不敵鳳凰城太陽，場數被追平2：2。而是役他曾在一次場邊取球時，以手肘推倒在場邊觀眾席的太陽班主被罰技術犯規，據報聯盟賽後已就事件展開調查，或令這名塞爾維亞中鋒面臨被加罰。

矢志首奪總冠軍的金塊，今屆在兩大球星約基治及查美梅利領銜下表現強勢，不但在常規賽成為西岸一哥，亦在季後賽首圈以場數4：1輕鬆淘汰明尼蘇達木狼。

不過，球隊在次圈遇上坐擁「四巨頭」的前屆總亞軍太陽，雖首兩場主場獲勝，但上仗作客隨即吞敗而回，今於第4戰續作客鳳凰城，約基治及查美梅利手感火熱，前者全場30投20中攻入生涯單場新高的53分，並交出11次助攻；梅利則25投13中攻下28分，惟其餘隊友表現平平，後備得分僅得11分，反觀太陽除了球星戴雲布克卡及杜蘭特各取36分外，後備射手沙馬特是役攻入19分，包括5記三分球，全隊後備合計攻入40分，最終太陽以5分之差獲勝，場數扳平2：2。

此外，是役約基治於次節末段於界外欲取皮球時，因不滿在場邊觀眾席的太陽班主伊舒比亞（Mat Ishbia）抱球不放，上前搶走皮球後再以手肘推倒對方，被球證判罰技術犯規。由於球員攻擊球迷屬違例行為，據報聯盟已就事件展開調查，令這名金塊球星面臨下仗停賽危機。

至於同日另一場季後賽，費城76人在主場與波士頓塞爾特人激戰至加時，憑球星夏登於末段射入關鍵三分球，終以116：115險勝，場數追平2：2。

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