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網球｜艾卡拉斯衛冕馬德里公開賽　梅利挑戰賽封王破4年錦標荒 (17:43)

世界網壇二哥卡路士艾卡拉斯今晨（8日）於馬德里網球公開賽主場擊敗德籍球手施祖夫，成功衛冕男單冠軍，拿下個人職業賽第10座錦標。至於35歲前世界一哥梅利，則在普羅旺斯挑戰賽封王，打破個人近4年的錦標荒。

西班牙新星卡路士艾卡拉斯年初克服傷患後愈戰愈勇，繼早前在巴塞隆拿公開賽封王後，再於馬德里賽所向披靡，今晨於男單決賽面對世界排名65位、由外圍賽一路過關斬將的德籍球手施祖夫，首盤於第8局破發球局下先贏6：4；不過面對擅打泥地的施祖夫，艾卡拉斯於次盤兩度被破發輸3：6。決勝盤這名20歲新星抵住壓力於第4局成功破發，終贏6：3拿下勝利，取下11連捷兼衛冕此項賽事，亦是他個人職業賽第10座錦標，為本月底的法國公開賽打下強心針。

艾卡拉斯賽後表示：「我一直相信自己可在關鍵的賽事打出好表現，因我的成長路上一直伴隨着壓力，我已習以為常，過去13次決賽贏了10次或許已證明了這一點。接下來我將轉戰羅馬大師賽，並為法網做好準備。」

另外，目前世界排名42位的英籍名將梅利今晨於普羅旺斯挑戰賽決賽，面對世界排名第17的美籍好手湯美保羅，在先輸一盤2：6下，連贏兩盤6：1、6：2反勝封王，是他自2019年10月奪得同項賽事以來首冠，結束近4年的錦標荒。

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