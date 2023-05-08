英超｜迪基亞犯錯曼聯兩連敗　坦夏格拒指摘續信任　阿仙奴挫紐卡素落後曼城1分 (16:53)

曼聯上場英超以一球作客敗走白禮頓，此役以拉舒福特掛帥，輔以安東尼馬菲奧斯及韋格賀斯攻堅。「福仔」上半場曾左路射門中柱彈出。27分鐘，韋斯咸前鋒賓華馬單騎直入，在3名敵衛包圍下射出一記軟而無力的彈地波，但橫身撲救的迪基亞卻用手將皮球擋入網而意外落後，事後這名32歲的西班牙籍門將不禁搖頭歎息，神情落寞。曼聯其後狂攻，總計全場19次攻門，其中包括安東尼的命射中柱，惟夥粒無收下，終自2019年9月後，在英超首負「鎚仔幫」。

曼聯領隊坦夏格賽後淡化被取得六連捷的利物浦步步進逼，並說：「爭取前四的主導權仍在我們的手裏，此際需要的是自信。己隊只需餘下4仗勝出3場便是了。」對於今季第4次犯錯導致失球的迪基亞，坦夏格力撐對方道：「犯錯就是足球比賽的一部分。他是英超目前保持不失球最多場數的門將，如果沒有他，球隊不會有現在的排名。我完全信任他。我們希望他能簽新約和留隊。」

曼聯賽後續以兩分落後以65分排第3的紐卡素，「喜鵲」同日先被阿仙奴中場馬田奧迪加特在14分鐘破門，後於71分鐘因守將法比安舒哈擺烏龍，在主場以0：2告負。「兵工廠」賽後35戰得81分排第2，落後少踢一場的一哥曼城1分。

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