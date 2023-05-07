劍擊︱張家朗世盃墨國站摘銀　回升世界第2　蔡俊彥挫世一惜8強止步 (17:04)

張家朗賽前以世界排名第4直入64強，先後大勝英國、日本及中國隊劍手，之後面對同樣世界前10的法國隊主將拿科（Enzo Lefort）及美國隊勁敵文夏特（Gerek Meinhardt）亦未遇太大考驗，分別贏15：10及15：7。他決賽面對世界第11的咸沙，即使一度連取5分，追成10：10，但最終負10：15，繼兩個月前的韓國釜山大獎賽再摘銀。由於世界第一的陳海翔（Alexander Massialas）及原本世界第3的老將霍高尼（Alessio Foconi）同16強出局，獲亞軍的張家朗進帳26分後趕過前兩者，累積189分下亦追至落後今站4強止步的馬連尼僅兩分。

另一港隊主力蔡俊彥在16強擊敗陳海翔，但8強不敵文夏特，無緣獎牌及與張家朗上演內訌，仍平個人今季最佳。力爭重返前16的他，賽後世界排名由第21升至第18，但下周在上海大獎賽仍需先出戰外圍賽。至於同樣由外圍賽過關的梁千雨及崔浩然則首圈止步。

男子花劍隊今晚將轉戰團體賽，首圈會先對克羅地亞隊，在法國隊近期失利跌至世界第4下，世界第6的港隊如晉8強，料改為對新任第3的日本隊。女子花劍本周則上演世界盃保加利亞站，港隊有符妤名殺入個人賽正賽但首圈告負。

至於在重劍大獎賽哥倫比亞站，佘繕妡在外圍賽突圍，今晚將與江旻憓出戰女子組個人賽，何瑋桁亦打入男子組正賽。賽事將明早上演4強及決賽。

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