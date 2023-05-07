港超︱丹恩奴域遭雪藏後首開腔 稱傑志非一人球隊 朱志光稱證明球隊紀律為先 (22:10)

此前已領軍四奪港超的傑志主教練朱志光，透露落後1：2當刻心裏在想是否難逃「事不過五」宿命，猶幸麾下在少踢一人兼落後之下，仍然展現鬥志和拚勁，終平反敗局保住冠軍。被問到丹恩奴域缺陣是否影響球隊部署，他反認為這反映傑志仍是以紀律為先，「他並非大於球會。外界以前會說我們是『華杜斯球會』、『丹恩球會』，但我一直以來的執掌模式是有什麼人腳，就以最好的陣容應戰」。朱志光又透露，球隊奪冠後將馬不停蹄，明日仍會如常操練，備戰周六對標準流浪的足總盃決賽。

丹恩奴域成為座上客，雖然缺陣季尾最後5仗，惟賽後球迷以至傑志球員都給予支持爭相合照，甚至有球迷呼籲他留隊，甚受歡迎。丹恩在發生律師信風波後首次受訪，稱很開心大家支持，稱自己今季即使發生「奇怪的事」，在各項賽事取得25個入球，仍是「度過難以置信的一季」，「我很高興隊友展示到我們並非一人球隊，以今季表現，我覺得我們值得奪冠」。對於將與傑志約滿，41歲的丹恩稱暫未知退役還是繼續球員生涯，「我本想用冠軍完結職業生涯，但這個月我沒有比賽，我覺得自己不值得是這樣」。

傑志會長伍健稱，賽前未有對爭冠形勢過分緊張，「贏就贏輸就輸」；惟他亦說如今順利奪標，再次獲得一個直入亞冠分組賽席位，可以放下心頭大石。儘管傑志今季與理文爭持激烈，伍健強調與對方班主李文恩離開球場後便「化敵為友」，認為更多球隊加入爭標行列，從而讓球市更為燦爛，「無論誰勝誰負，最重要是讓球市重新變好。理文已經做得很好，繼續努力，我們等他們追上來」。而對於因紀律問題遭雪藏的41歲黑山籍射手丹恩奴域，他只說：「今日唔講丹恩，我哋講冠軍。」

理文主教練曾昭達表示，冀麾下盡快平復心情，展望本月20日菁英盃決賽取好成績，「大家都知道（離冠軍）好近、好近、好近、好近，真的可能一門之隔，事實證明要繼續努力，可能真的差少少，都無辦法，球員很努力，我無可挑剔」。

理文班主李文恩表示，今仗雙方都盡力去踢，問到與傑志的差距，承認是役被對手拖慢節奏下，球隊被打亂少許節奏，「我們領先後，加上對手踢少個，可能心態會有心雄和有所鬆懈，之後失球就守得唔夠好，對方一個機會就搞掂你，這是要學習的地方，仲有很多空間進步」。理文取得亞軍後可獲下季亞冠外圍賽資格，李文恩稱組軍已跟教練圈有針對性想法，「下季一定要增強實力，希望不停完善，因為對手同時都會繼續提升實力，若果墨守成規，分分鐘日後連爭冠都無資格」。

其他報道：傑志決戰理文 港超煞科爭標 兩球賽爆滿勢掛紅旗 明加索夫艾華頓問鼎足球先生

其他報道：樂天女孩單仗三度表演 晉峰特別版球衣出賽

其他報道：南區流浪東方爭季軍 或獲亞冠外圍賽資格