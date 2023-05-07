港超︱傑志10人應戰驚險逼和理文　近4季三奪聯賽冠軍 (20:12)

今季是港超歷來第4次爭冠鬥到煞科日，這場爭冠戰在上周預售門票第4天已售罄。傑志大軍名單繼續未有早前發律師信告會方追討罰款的丹恩奴域，但這名41歲老將射手有入場做座上客。上周足總盃4強休戰的土庫曼國腳明加索夫復任正選。理文以老將中堅列斯奧及入籍兵迪高，取代余煒廉及中村祐人的正選位置。

許勝不許和的理文在9分鐘先開紀錄，由曾效力傑志的西班牙籍射手洛迪古斯門前撞射破網，領先1：0。傑志在23分鐘藉明加索夫在禁區內被理文中堅荷西安祖踢跌博得12碼，中場米基爾操刀破網扳平，半場踢成1：1平手。

下半場初段互有攻勢，戰至63分鐘出現關鍵一幕，此前在禁區被判插水罰黃牌的明加索夫，及後再次犯規而兩黃一紅被逐。之後艾華頓主射的罰球僅被傑志門將保羅撲出。傑志踢少一人下，臨時未有換入韓國前國腳金信煜；理文則換入亞哥斯達及余煒廉盡地一煲，結果在73分鐘再度領先，由艾華頓接應角球迎頂彈地波破網。不過傑志落後僅3分鐘後再次追平，由後備入替的中堅羅素接應罰球，無人看管下頂成2：2。完場前保羅曾接球甩手，但羅素再做功臣護空門解圍。客軍理文末段亦有翼鋒艾華頓被逐，最終與傑志踢成2：2平手。傑志繼2019/20、2020/21年後再次成為港超盟主。

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