港超｜樂天女孩首到青衣運動場綵排撐晉峰 球迷無懼風雨照入場  (14:05)

樂天女孩為台灣中華職業棒球大聯盟球隊樂天桃猿的官方啦啦隊，現時團員共有34人。是次訪港陣容包括隊長籃籃、副隊長菲菲、成員苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔；琳妲及Yuri因工作關係今早才到埗，因此早上綵排只有前日已抵港的其餘6人參與。

前日抵港的6名樂天女孩成員，昨已率先與晉峰球員互動一番。這次乃樂天女孩首次踏進足壇演出，隊長籃籃賽前表示十分期待，「足球跟棒球的（打氣）方式不一樣，我們還在討論用什麼方式，可以更好的讓球隊帶動士氣」。她又希望能將台灣棒球的「髮香區」搬到香港，與本港球迷近距離互動，但同時笑說近日香港天氣較悶熱，「擔心可能不是髮香」。

8名成員當中，卉妮曾在大學就讀體育系時修讀足球課，為少數曾接觸足球運動的成員，但她未敢自稱團內的「足球擔當」，更透露當時「差點不及格」。而Yuri去年參與綜藝節目《全明星運動會》第4季時，亦曾參與足球訓練，因此體會過足球員的辛酸，「當守門員最難，壓力真的太大；平常比較玩少用腳的運動，比較不靈活，踢球時不準也蠻合理吧！真的需要花時間練習，因此足球員真的好厲害」。

晉峰今午亦安排逾50名球迷現場觀賞樂天女孩綵排，另有20多名球迷獲得與8人合照的機會。自稱本身為樂天桃猿球迷的潘先生，今日清晨下班後即趕到球場，他稱雖最欣賞的成員若潼未有隨行，但仍對樂天女孩來港感到意外，因此在門票開售馬上「撲飛」。潘先生又說，過往曾支持南華和飛馬，近年雖較少入場觀看本地足球賽事，「不過現在加入球迷會，下季應該會更多入場」。

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