亞冠｜浦和紅鑽總比數2：1挫希拉爾　隊史第3次稱霸亞洲 (19:48)

今屆是浦和紅鑽與希拉爾歷來第3次於亞冠盃決賽碰頭，分別各贏一次。兩軍在上周的首回合於沙特利雅得踢成1：1，今移師日本埼玉縣決戰，希拉爾於早段反客為主佔據主導，並先後有巴西籍前鋒米高近門勁射，以及秘魯國腳中場安祖卡里路的遠射被紅鑽門將西川周作撲出。及後紅鑽多次藉反擊及死球製造威脅，並於30分鐘由上仗建功的前鋒興梠慎三，近門接應酒井宏樹的右路傳中射中楣無功而還，終雙方半場互交白卷。

換邊後僅3分鐘，紅鑽後衛凱巴頓接應岩尾憲的長傳罰球頭槌二傳，雖然興梠慎三近門未能頂中，但身後的安祖卡里路情急下解圍誤擺烏龍，為紅鑽領先1球。及後兩軍均有多次具威脅功勢均未能增添紀錄，最終浦和紅鑽總比數贏希拉爾2：1，繼2007及2017年後再奪亞冠錦標，看齊韓職的浦項製鐵成為歷來第2多冠軍球隊，僅次於4奪冠軍的希拉爾。

另外，現效力日職豪門神戶勝利船的西班牙前國腳「小白」恩尼斯達，據報已決定將於今夏約滿後離隊，惟將於周四年屆39歲的他盛傳或會選擇延續球員生涯，轉戰美國或中東「搵食」。在西班牙班霸巴塞隆拿出道，連同青年軍效力該會長達22年的恩尼斯達，於2018年轉投神戶，並為球隊贏得日皇盃及日超盃各一，但過去1年大部分時間受傷患困擾，今季已退居後備。

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