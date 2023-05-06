田徑｜男女拔萃奪精英團體賽總冠軍　今屆誕13項新紀錄 (19:19)

女拔萃隊長白凱文昨於100米欄奪金後，她今在100米決賽跑出12.33秒，以0.03秒僅負港大同學會書院「女飛人」李紫桃，但她隨後於4x100米決賽伙隊友以新賽會紀錄47.81秒奪冠，在今屆精英賽共得2金1銀。

白凱文賽後坦承完成亞少後仍未回復狀態，但很高興能跟一班港隊隊友比賽，尤其在100米連她在內，有5名港隊代表成員（李紫桃、黃韻之、庾沛怡、邱蒨庭）同場較量，眾人在亞少旅程變得熟絡，但在場上仍會盡力為校而戰，「在最後一槍接力雖然很累，但最後要搏盡，因為前3棒的隊友都好努力，我不能鬆懈，要咬緊牙關繼續衝」。

白凱文連續兩屆亞少摘銀，她坦承今屆和中國隊的吳彬彬較量獲益良多，「她算是職業選手，訓練強度比我高好多，我可以從佢身上學習堅毅和勤力這兩點」，但她慶幸自己能享受校園生活。

女拔萃的徐穎恩在400米以56.73秒率先衝線，將賽會紀錄推前2.75秒。在亞少贏得兩銅的她，坦承仍未恢復，昨於800米跑出個人最佳成績奪冠後已相當疲累。連同4x400米接力，她在3項賽事均以破紀錄姿態奪冠。

徐穎恩現時400米PB為55.68秒，她直言放眼溫健儀在1999年造出的香港紀錄（55.03秒），「我首次參加國際賽，不知自己的實力，現時有更多自信，希望今年內可以打破香港紀錄」。

拔萃男書院的王諾弘在男子1500米跑出4分17.64秒，打破師兄謝俊賢的紀錄奪冠；倫柏翹在女子組則以5分07.46秒率先衝線，以0.05優勢險勝。這名林大輝中學三年級生為三項鐵人香港青年代表隊成員，她直言精英賽氣氛不俗，能夠擊敗一眾港九勁旅奪冠更是喜出望外。

壓軸的接力賽事，男、女拔萃在4x100米和4x400米皆贏得冠軍。男拔萃總分為201分，以126分優勢力拋離喇沙書院封王。至於女拔萃總分為167分，以55分力壓德望學校稱后，隊長白凱文稱賽事與文憑試撞期，未必能全員出席，但參賽隊員都盡全力，能贏總冠軍是一大鼓勵。

今屆精英賽破紀錄成績

項目 運動員 學校 新紀錄 舊紀錄

男子跳遠 林銘夫 陳瑞祺（喇沙）書院 7米26 7米01

男子800米 朱洛賢 拔萃男書院 1分57秒56 1分58秒40

男子400米欄 李綽熙 拔萃男書院 55秒48 56秒47

男子1500米 王諾弘 拔萃男書院 4分17秒64 4分22秒26

男子三級跳 張永樂 東華三院邱金元中學 14米49 13米71

男子4×100米接力 拔萃男書院 41秒85 43秒45

男子4×400米接力 拔萃男書院 3分26秒27 3分29秒57

女子100米欄 白凱文 拔萃女書院 13秒89 14秒29

女子200米 李紫桃 港大同學會書院 24秒98 25秒35

女子400米 徐穎恩 拔萃女書院 56秒73 59秒48

女子800米 徐穎恩 拔萃女書院 2分18秒29 2分25秒27

女子4×100米接力 協恩中學 47秒81 50秒29

女子4×400米接力 拔萃女書院 3分59秒21 4分07秒75

男子組總成績（只列前4）

排名：1

學校：拔萃男書院

總分：201分

排名：2

學校：喇沙書院

總分：75分

排名：3

學校：余振強紀念中學

總分：56分

排名：4

學校：旅港開平商會中學

總分：56分

女子組總成績（只列前4）

排名：1

學校：拔萃女書院

總分：167分

排名：2

學校：德望學校

總分：112分

排名：3

學校：港大同學會書院

總分：85分

排名：4

學校：協恩中學

總分：79分

相關報道：田徑｜亞少賽戰將返港戰學界精英賽 李紫桃200米強勢封后兼破大會紀錄

其他報道：法甲｜美斯拍片為擅自離隊「秘撈」公開道歉 承認錯誤願承責