英超︱白禮頓絕殺曼聯報英足盃敗仇　「罪人」梳爾：未動搖爭前四決心 (18:14)

兩軍繼上周日於溫布萊球場上演的英足盃4強後再度交手，當時曼聯憑互射12碼以7：6力挫白禮頓晉級決賽。雙方今仗早段皆錯失先開紀錄的機會，曼聯開賽兩分鐘有翼鋒安東尼馬菲奧斯接應般奴費南迪斯妙傳，惟禁區內無人看管下起腳斜出。主隊的日籍鋒將三笘薰兩分鐘後在前場截得皮球，惟單刀埋門卻被敵軍門將迪基亞用臉部硬接救出。

兩隊下半場持續拉鋸，但連番攻門均被本仗表現出色的雙方門將積臣史迪利及迪基亞化解。賽事戰至補時9分鐘出現戲劇性一幕，「紅魔」後衛勞基梳爾防守對手角球最後一擊時，爭頂期間以左手拍走皮球，球證翻看視像裁判（VAR）後吹罰12碼；主隊由中場阿歷斯麥亞里士打操刀中鵠，以1：0拿下勝利，賽後32戰55分，一舉反壓多踢兩仗的熱刺及阿士東維拉1分升上第6，並分別落後第4的曼聯及第5的利物浦8分及4分，但分別較對方少踢1及2場。

紅魔賽後續落後紐卡素2分排第4，成為輸波罪人的梳爾受訪時勇敢認責，稱自己一時糊塗讓球隊賠上輸波代價，「最後一分鐘，幾乎是最後的舉動，當時被對手輕輕推了一下，但我確實不應把手放在該位置，也無法解釋，只能默默接受這個不幸」。不過他強調敗仗未動搖球隊的爭取前四出戰來季歐聯意志，「形勢沒有改變，仍在我們手中；儘管競爭對手在努力搶分，但我們還是擁有主導權」。

白禮頓教頭迪沙比則直呼「足球之神」顯靈，認為球隊本仗及英足盃4強對戰紅魔時，發揮均比對手出眾，此役總算獲老天爺還一個公道，「上次極刑戰飲恨，這樣的結果很不公平；這仗我們卻獲得一個12碼，並取得勝利」。力求創會121年以來首戰歐洲賽的白禮頓，下仗於下周二凌晨迎戰護級分子愛華頓；曼聯則繼續作客征途，下周一凌晨造訪第15的韋斯咸。

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