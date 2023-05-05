田徑｜亞少賽戰將返港戰學界精英賽　李紫桃200米強勢封后兼破大會紀錄 (19:23)

在亞少賽獨攬1金2銅的李紫桃，今在精英賽女子200米決賽未逢敵手，以24.98秒稱后，雖未及個人最佳成績（24.27秒），但仍打破自己保持的賽會紀錄（25.35秒）。這名港大同學會書院「女飛人」日前在亞少100及200米，皆打破香港U18及U20青年紀錄，她坦承從中增添了不少信心。

不過，李紫桃透露在亞少4日跑6槍，令她負荷極大，一度「攰到喊」，「我當時跑完4槍已覺得很累，壓力致情緒失控，比賽前已經哭過一場，但釋放情緒後跑得更好」，她續指可汲取相關經驗，學懂體力分配。

至於拔萃女書院的白凱文，在女子100米欄決賽以13.89秒率先衝線，力壓隊友鄔凱堯及德望學校的庾沛怡奪冠，同時將盛楚殷在2016/17學年寫下的紀錄推快0.4秒。拔萃男將朱洛言在800米以破賽會紀錄的1分57.56秒封王，拔萃女將徐穎恩則以2分18.29秒稱后，將賽會紀錄大幅推前6.98秒。

跳遠方面，陳瑞祺（喇沙）書院的林銘夫，聖瑪加利男女英文中小學的賈慧妍，分別於男、女子組破賽會紀錄奪冠；前者跳出7.26米，以0.25米打破黃禮嵐的紀錄，後者負傷上陣下，則把自己的紀錄推前0.17米。

剛從烏茲別克返港的賈慧妍，坦言右小腿繃緊影響表現，令其步點計算失準，而在亞少跳出5.31米不入決賽，對自己更是一大打擊。幸得教練和親友鼓勵，這名港青紀錄保持者銳意捲土重來，盼下月在韓國舉行的亞青賽再創佳績，「有好多人為我打氣，我亦告訴自己，不能就此失去信心，要盡快重新振作」。

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