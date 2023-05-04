英超｜新帥大Sam周六領列斯聯征曼城　稱實力看齊哥迪奧拿高普阿迪達 (21:51)

艾蘭戴斯前日被列斯聯委以重任，他說：「我已68歲，但在足球方面，包括哥迪奧拿、高普和阿迪達在內，無人能領先我。各個領隊都各司各法，在對足球的認識深度而言，我們是不相伯仲的。我並非認為自己能勝過他們，但肯定的是大家是半斤八両。」大Sam的執教生涯逾30年中，最為人津津樂道的是，他每每能成功擔任救亡領隊，惟「老貓燒鬚」的一次是兩季前未能率領西布朗留級英超。

列斯聯現以34戰得30分排尾四，與尾三的諾定咸森林同分，一起分別領前尾二愛華頓及包尾的修咸頓1分和6分，而餘下4仗對手依次是主隊曼城、客軍紐卡素、主隊韋斯咸及客軍熱刺，故此硬仗不少，但大Sam疑說反話道：「我們由一場易打的比賽開始。沒有比作客曼城更容易的比賽了，不是嗎？」接着他又認真地說：「由於比賽太少和硬仗連場，所以這或是我的領軍生涯最富挑戰性的時刻。」

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