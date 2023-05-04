網球｜張之臻馬德里賽8強止步　寫下中國男將最佳戰績　艾卡拉斯明日「牛一」先闖4強 (21:31)

張之臻在首盤與卡拉錫夫一直處於拉鋸狀態，打到「搶七」方以細分3:7先失一盤。及至次盤，張之瑧甫開賽就被對方打破發球局，其後該中國球手多次嘗試在卡拉錫夫發球局搶攻皆不果，最終再負4:6，盤數負0:2出局。惟張之臻打入男單8強的戰績，已創下個人及中國男單網球選手征戰ATP 1000分級別賽事最佳紀錄。

至於明日20歲生日、現時在男單世界排名第2的西班牙新星卡路士艾卡拉斯，則在男單8強戰直落兩盤6：4、7：5，擊敗排名第11的俄羅斯球手卡查諾夫，其4強對手將是克羅地亞的哥歷。女單方面，「一姐」施維雅達在8強戰未受太大考驗，直落兩盤6：0、6：3大勝克羅地亞球手瑪迪。她將在4強面對俄國女將古迪梅杜娃。

至於剛退出馬德里網球公開賽的英國女將拉度簡露，則已做過手腕手術。她之後仍要在足踝開刀根治傷患，將無法征戰法網及溫網兩個大滿貫賽事。

其他報道：西甲｜祖迪比寧咸盛傳今夏簽約皇馬6年 馬體會大勝1分反壓「銀河艦隊」升次席

其他報道：NBA｜安必特復出76人慘負塞爾特人 獲夏登贈刻「23 MVP」名表 讚對方「合作過最好組織者」

其他報道：硬地滾球｜何宛淇張沅分途封后 港隊世界盃2金2銀1銅收官

其他報道：英超｜夏蘭特入35球膺單季「入球王」 感謝基亞利殊助攻 曼城派3蛋重登榜首