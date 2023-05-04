英超｜夏蘭特入35球膺單季「入球王」　感謝基亞利殊助攻　曼城派3蛋重登榜首 (15:49)

仍需搶分護級的韋斯咸堅壁清野，令上半場狂攻的曼城無功而還，但終在50分鐘打開缺口，守將尼敦阿基接應翼鋒馬列斯開出罰球頂入。70分鐘，曼城另一翼鋒基亞利殊斜直線交左路的艾寧夏蘭特第一時間以左腳瀟灑「chip」入。85分鐘，曼城攻擊手菲爾科頓怒射「窩利」省中對方球員令皮球改變方向入網，終令「鎚仔幫」淨吞3蛋而回，賽後34戰續得34分排第15位，只多尾三諾定咸森林4分。

夏蘭特回應自己成為單季「入球王」道：「我知道這個紀錄的。這是一個特別的晚上，一個特別的時刻。我很高興和自豪，實在無言以對。這場比賽相當難踢，因為韋斯咸刻意防守，令我們上半場處於掙扎之中。」夏蘭特又特別感謝基亞利殊，事關對方賽前已表明要成為單季入球紀錄的助攻者。

曼城主帥哥迪奧拿則說：「夏蘭特值得獲此殊榮，整支球隊亦然，因為沒有隊友的幫忙，他是辦不到的。不過，他確是一個特別的前鋒。能夠超越頂級射手舒利亞和高爾的紀錄，確是非常特別的。」舒、高二人當年的英超比賽場數是42場，目下卻只有38場，故此更顯得夏蘭特的射術精湛。

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