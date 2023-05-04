硬地滾球｜何宛淇張沅分途封后　港隊世界盃2金2銀1銅收官 (17:10)

現時世界排名第一的何宛淇，在BC3級個人賽未嘗一敗，她先在小組賽3戰全勝，並以首名出線8強。她在淘汰賽接連擊敗葡萄牙球手安娜哥斯達和澳洲隊的莉臣。這名港將在決賽面對韓國選手姜善喜，以2：2細分險勝，勇奪金牌。

張沅於女子BC4個人賽小組賽全勝出線，隨後於8強先挫德國球手，再於4強賽以3：3細分勝東道主球手，決賽以2：2細分險勝哥倫比亞籍的世界一姐莉迪捷卡，奪得金牌。梁育榮則於男子BC4 個人賽小組賽殺入4強不敵巴西代表，轉戰季軍賽以8：1撃敗英國對手史堤芬麥佳亞，奪得銅牌。

楊曉林於女子BC2個人賽一路晉級，4強於「港隊內訌」以4：1擊敗隊友郭海瑩，惟決賽以1：5負薩爾瓦多對手屈居亞軍。她隨後伙郭海瑩及龍子健出戰混合BC1/2 團體賽，但決賽以7：7細分負韓國隊，收穫銀牌。

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