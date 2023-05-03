NBA｜76人球星安必特首膺MVP　嘆歷經傷患曾想退役　相信過程終嘗成果 (20:18)

安必特在今季常規賽場均上場34.6分鐘，以近55%的命中率貢獻33.1分成為聯盟得分王，並交出場均10.2個籃板及4.2次助攻，同時帶領76人54勝28負的戰績，位列東岸第3。這名29歲喀麥隆籍中鋒最終在100張首輪選票中獲73票，總得分為915分，成功擊退過去4年各拿下2座MVP的金塊中鋒約基治（674分），以及密爾沃基公鹿前鋒「字母哥」安迪度高安普（606分），生涯首膺MVP寫該國歷史。

安必特在全隊隊友陪同下，得悉自己獲選為MVP的喜訊，他表現激動並抱頭掩面多時，隊友夏登隨即送上擁抱。安必特是繼張伯倫（1966至68年）、「J博士」艾榮（1981年）、摩西斯馬龍（1983年）和艾佛遜（2001年）後，隊史第5名獲得MVP的球員；他也是繼候斯頓火箭名宿奧拉祖雲後，第2名榮此殊榮的非洲球員。

安必特在2014年以選秀探花之位加盟76人，但因傷令職業生涯頭2個賽季報銷，他早前坦言一度考慮提早退役，幸好最終選擇「相信過程」。他表示：「我不知道該從何時開始說起，我付出了許多的努力，也經歷了很多，我說的不只是籃球。這個感覺很美好，我不知道該說些甚麼，真是太棒了」。

至於勒邦占士以38歲之齡帶領湖人闖入季後賽，惟在MVP票選中掛零，是其20年NBA生涯以來首次，但這無阻他與「一眉」安東尼戴維斯帶領球隊在季後賽作客117：112險勝金州勇士，在西岸次圈先拔頭籌。占士此役取22分及11個籃板，「一眉」則貢獻「超級雙雙」30分及23個籃板，兩人成為聯盟史上首對在季後賽同場交出20分、10籃板、5助攻、3封阻的拍檔。至於邁阿密熱火在占美畢拿因腳踝有傷缺陣下，作客105：111負紐約人，東岸次圈場數被追平1：1。

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