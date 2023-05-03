西甲｜久保建英倒戈破門　皇馬吞皇蘇兩蛋落後14分　巴塞最快下周一封王 (19:40)

馬德里體育會vs.卡迪斯 now632台 周四凌晨04：00直播

皇馬賽前落後巴塞11分，衛冕西甲機會渺茫，故此已轉攻西班牙盃和歐聯。皇馬未來兩仗先是下周日凌晨在中立場舉行的西盃決戰奧沙辛拿，後於下周三凌晨歐聯4強主場大戰曼城，主帥安察洛堤此役決定讓箭頭賓施馬及中場莫迪歷休息，加上翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞停賽，球隊攻力明顯減弱，更因中堅艾達米列達奧在47分鐘回傳失誤，變成「助攻」皇蘇中場久保建英射入打開紀錄。

皇馬於61分鐘禍不單行，右閘丹尼爾卡華積因粗野攔截對手「兩黃一紅」。85分鐘，皇蘇中場巴倫尼特斯亞獲大衛施華助攻射成2：0完場。皇馬守將拿祖費南迪斯說：「球迷不應懷疑球隊的實力，我們未來10天有最重要的任務。現在要做的是從落敗中拾起頭來，為錦標而戰。」

同日巴塞藉後備上陣的左閘佐迪艾巴，於85分鐘接應中場法蘭基迪基傳球射入，以1：0挫在27分鐘已少踢一人的奧沙辛拿，賽後33戰82分，進一步拋離皇馬至14分，就算馬體會明晨挫卡迪斯後得69分，巴塞下仗只需戰勝愛斯賓奴仍可封王。暫列尾三的愛軍於周五凌晨作客西維爾將不容有失。另外，包尾的艾爾切作客以1：2負艾美利亞，賽後少明晨主場對維拉利爾的尾四球隊華倫西亞17分下，提早5輪成為首支降班球隊。

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