英超｜阿仙奴輕取車路士暫返榜首　大Sam落實接掌列斯聯救亡 (18:26)

阿仙奴近仗連環「自爆」被曼城搶去爭標主導權後，今晨返主場迎戰車路士上演「倫敦打吡」，其中在1月來投的中場佐真奴首次面對舊東家「藍戰士」，客軍亦有前鋒奧巴美揚掛帥倒戈，而1月一度盛傳加盟阿仙奴、最終選擇「上車」的翼鋒梅迪歷則先列後備。全場佔上風的「兵工廠」於18分鐘由中場馬田奧迪加特接應格列沙加左路地波傳中直射死角入網開紀錄。31分鐘，這名隊長再次接應沙加的傳送近射得手拉開比數，個人今季第3次梅開二度。3分鐘後，前鋒「主耶穌」加比爾捷西斯於禁區內混戰中射入，助阿仙奴以3球領先半場。換邊後攻勢放緩下，被車路士翼鋒馬度基藉反擊射手「破蛋」，最終阿仙奴贏3：1完場，結束近4戰不勝的頹勢，反觀車路士在暫代領隊林柏特上任後已6戰全敗。

賽後阿迪達稱讚麾下以表現為近期低迷作出回應，「尤其前60分鐘表現很好，頭兩個入球組織得不錯，這是我希望看到的悅目足球」。惟他亦承認面對曼城的強勢，目前球隊必須先做好自己才有力談爭冠。至於車路士是役表現再次捱批，首返酋長球場倒戈的奧巴美揚半場僅觸球9次零攻門，半場已被換出；而梅迪歷後備上陣更被主隊球迷以雷射筆「招呼」成焦點。林柏特賽後直言為戰果感失望，但不認同外界對球員鬥心不足的指控。

另外，近5戰不勝的列斯聯今落實解僱上任僅兩個多月的查維加西亞，委任「大Sam」艾蘭戴斯接掌球隊，冀這名英籍名帥可在今季餘下4輪帶領球隊護級。目前列斯聯在英超以34戰得30分排第17位，與身處降班區的第18位球隊諾定咸森林同分，僅以較佳得失球領先。而球隊餘下4戰對手分別是曼城、紐卡素、韋斯咸及熱刺。

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