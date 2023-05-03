游泳｜何詩蓓下周隨港隊赴法出戰　冀藉機審視訓練成效備戰兩大賽 (17:00)

何詩蓓3月美國職業游泳系列賽取得400自和強項200自的巴黎奧運入場券，上月在主場再達100自巴黎奧運A標。她透露下周二將前往歐洲，參加本月13至21日舉行的環地中海泳賽，「我好鍾意去幾站的賽事，雖然密集賽程較累，但都有三站機會，而且環地中海泳賽一向好玩，希望經過這個比賽後，可以更清楚自己的訓練成效」。

剛於傑出運動員選舉蟬聯「星中之星」的何詩蓓，直言希望寓賽於操，備戰7月的長池世界賽和9月的杭州亞運。她去年因腳傷缺席長池世界賽，並預料今年將有一番龍爭虎鬥，因近年泳壇人才輩出，如加拿大新星麥堅杜殊等，但她直言不會因此感壓力，仍會以平常心應戰，「見其他人游得這麼快，我都要好努力訓練，才能保持競爭力」。

這名25歲港將續指，完成環地中海泳賽後，會到以色列集訓，再赴意大利參賽，然後返港約兩、三星期，才到日本出戰長池世界賽。

何詩蓓坦承未知年底的賽程，但盼12月可返港，與家人到中環參加由21日開始的嘉年華，製造美好回憶。她表示過去從未在港參與嘉年華，並笑言，「我年輕時好鍾意玩刺激的機動遊戲，但愈年紀愈大就愈驚，現在還是玩一些攤位遊戲就好」。

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