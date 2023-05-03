法甲｜美斯擅自赴沙特「秘撈」　PSG重罰停賽停練停薪兩周　勢加速回巢巴塞 (16:31)

PSG於法國時間周日在法甲以1：3不敵羅連安特，翌日即會復操，但美斯私下前赴沙特阿拉伯，據報與旅遊和「秘撈」擔任當地旅遊大使有關，引起PSG不滿。法國傳媒廣泛報道，美斯已被罰內部停賽兩周，另來自PSG的消息更指出：「沒有人比球會更重要。美斯不單停賽，並被停止訓練和停薪。」

故此，美斯在法國時間今日不能隨PSG大軍練習，也勢將無緣下周日作客特魯瓦，以及下周六主場迎戰阿些斯奧的法甲比賽；換言之，他可在本月21日作客歐塞爾的聯賽復出，但這或成其在PSG的尾三一仗，事關盛傳PSG已決定，今季結束後不會與這名下月便36歲的球星續約。另如無意外，美斯在PSG的最次兩次上陣將分別在聯賽作客史特拉斯堡和主場對克萊蒙特。

美斯於2021年夏天以自由身加盟PSG，近兩季各項賽事上陣71次入31球，其中今季迄今披甲37入20球雖見進步，但球隊在歐聯16強被拜仁慕尼黑雙殺出局，現於法甲亦只分別多次席馬賽和第3位朗斯5分和6分。

至於朗斯今晨作客以1：0挫應屆法國足總盃冠軍圖盧茲，取得近7場聯賽第6場勝仗。

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