拳擊｜港隊13人出戰世界泰拳錦標賽　總教練放眼多項目爭牌　展示已帶國歌檔案「工具包」 (21:23)

港隊這次派出13人參賽，包括顧浚鏵、黃嘉熙、羅卓峰、莫家駿、朱嘉勤、陳立立、 蘇子軒、鍾沛榮、陳原卉、葉穎恩、林凱婷、冼雅欣、曾靜怡。總教練梁偉耀對港將充滿信心，但笑言希望在頭階段避開東道主拳手，「泰國很多實力超班的職業拳手參賽，但香港拳手都付出很多，不論輸贏都很了不起」。另外，泰拳理事會展示由港協提供、存有國歌檔案的「工具包」。

拳手曾靜怡將出戰女子57公斤級賽事，她去年7月世運會曾於同樣量級獲第4，她表示今年3月曾赴泰國集訓，現在處於減磅階段，盼於世界賽爭取佳績，「減磅多少少，體力上爭少少，但都有維持訓練，希望今次的發揮較世運會更佳，能為港隊爭取獎牌」。

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