足球人物｜拿玻里意甲登頂在望　功臣「足壇字母哥」來投因俄烏戰爭？ (19:46)

要數格魯吉亞過去的名將，曾效力AC米蘭長達9年的後衛卡拿迪斯便是當中的表表者，隨「黑白兵團」拿下8座冠軍，退役後從政當過格國副總理，如今則是第比利斯市長的他，當年正是在當地班霸第比利斯戴拿模出道。身為格國明日之星，基華拉斯基利亞自然早在童年便獲第比利斯戴拿模看中，加入成為該隊青訓，並於2017年以16歲之齡踏上一隊職業賽的舞台。

可惜的是，雖在翌年藉着於格魯吉亞U17的上佳表現，被英國《衛報》選為當年最受注目60大新星之一，但基華拉斯基利亞在球會未獲太多機會，直至2019年獲俄超球會莫斯科火車頭借用後因踢法亮眼，輾轉加盟了當時另一俄超隊魯賓卡山尋求轉機。

或許「上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗」，在魯賓卡山的3季裏，這名翼鋒疑因踢法問題，一直未能踢出外界對他的預期，累積各項賽事上73場僅入9球，表現僅屬不過不失。正當事業出現樽頸之際，去年初爆發的俄烏戰爭，鑑於俄羅斯與格魯吉亞的特殊關係，間接令他「被迫」離隊回到家鄉的另一勁旅巴杜米戴拿模，結果卻意外令他迎來第二春，表現大爆發下上陣11場便攻入8球及交出兩次助攻，協助球隊殺入歐聯外圍賽，終令他獲得拿玻里的注視，於去夏以1150萬歐元（約9920萬港元）身價初登歐洲五大聯賽舞台。

曾在訪問中透露自己曾一度為前途感到迷茫的「足壇字母哥」，來到意大利球壇後可謂一帆風順，在主帥史巴列堤任下極速上位，於左翼位置表現突出，在前線與拍檔域陀奧森漢合作無間之餘，盤扭、傳送及攻門能力均獲外界肯定，今季已在各項賽事攻入14球及交出16次助攻，協助球隊目前在意甲僅1分之差，便可相隔33年再奪聯賽冠軍，歐聯亦戰至8強止步寫隊史最佳成績，成為拿玻里球迷新寵的他更獲讚媲美當年的馬拉當拿。但為人謙虛的基華拉斯基利亞曾回應道：「太誇獎了，我認為沒有人可與馬拉當拿作比較，他是傳奇中的傳奇。我為外界的讚許感到高興，但我始終是我，希望踢出屬於自己的足球，並為球隊貢獻更多。」

事實上，身披77號戰衣的基華拉斯基利亞，偶像是現已離開歐洲球壇的葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度（C朗），「我的球衣號碼正是因為C朗的7號而來，他是我的偶像，而皇家馬德里則是我兒時支持的球隊」。不忌諱說出心聲的小子，近期確實盛傳獲皇馬、利物浦及曼城等大球會垂青，未來會否如願「登艦」，誰也說不定。

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