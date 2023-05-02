桌球︱比素挫施比首奪世界賽冠軍兼破多項紀錄　世界排名升上第2 (16:00)

比素今屆世界賽表現出色，他先擊敗禾頓，16強和8強先後淘汰前世界冠軍威廉斯及尋求衛冕的世界一哥「火箭」奧蘇利雲，4強再反勝中國隊新星斯佳輝，生涯首闖決賽。

在35局18勝的決賽中，比素和施比鬥得旗鼓相當，施比曾於第16局打出一棒147度「清枱」，成為世界賽決賽史上第一人，但比素完成首日賽事，以局數9：8稍稍領先。

比素在次日延續強勢，在8局內4度「破百」，當中在第21局更打出一棒141度，將領先優勢擴至16：10。施比在短休後4度「起break」連贏5局，將局數追至15：16，惟比素在關鍵的第32局以66：2勝出，其後再打出一棒112度，終以局數18：15奠勝，首度成為世界冠軍，不但是歷來首個「90後」世冠，亦是13年來首名非英籍球手在世錦賽奪冠，同時贏得50萬鎊冠軍獎金。

比素在2012年以17歲之齡登上克魯斯堡劇院，成為最年輕在此登場的球員。現年28歲的他捧盃後喜極而泣，坦言美夢成真，「我在首圈差點出局，其後漸入佳景，尤其是在晉級過程中，先後擊敗奧蘇利雲、威廉斯和施比，全都是厲害的球手，我已打出最佳表現」。

比素在決賽領先6局下，施比盡顯韌性將差距縮窄至1局，他坦承因此受壓，「當我領先16：15時，我覺得自己無法取勝，我實在太緊張了，錯失很多機會，但我在第32局『起break』後放鬆得多」。

比素這次奪冠，成為世界賽史上第4名非英籍冠軍，他直言為家鄉而戰，「我很想為比利時和歐洲贏得冠軍，現時美夢成真，我已急不及待看看這能為世界帶來甚麼影響」。

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